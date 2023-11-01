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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن"حياة كريمة".. الكشف على 1238 حالة في قافلة طبية مجانية بوحدة الخفيج بالقصاصين

الكشف على 1238 حالة
الكشف على 1238 حالة في قافلة طبية

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بوحدة الخفيج، والتي استهدفت أهالي مركز ومدينة القصاصين، وذلك على مدار يومي الاثنين والثلاثاء ٣٠ و٣١ أكتوبر ٢٠٢٣، حيث استقبلت القافلة ١٢٣٨ حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية  بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

تفاصيل القافلة

ومن جانبه أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت ٦ تخصصات طبية  حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم ٨٠ صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة، أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

 

وأكدت أنه تم استقبال عدد ٣٩٩ مواطنًا بعيادة الباطنة و١٣٤ مواطنًا بالجراحة و٩٢ سيدةً بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٤٥ سيدةً، بالإضافة إلى استقبال عدد ٣٢٠ حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد ٣٩ حالةً، بينما استقبلت عيادة المسالك عدد ٦٤ حالة، كما استقبلت عيادة الجلدية عدد ٦٥ حالة، وعدد ٧٥ حالة بعيادة الأسنان، وعدد ٥ حالات بوحدة الأشعة.

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