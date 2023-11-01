"تذكرتى" تعلن مواعيد فتح بوابات ستاد القاهرة لمباراة الأهلى وصن داونز

أعلنت شركة "تذكرتي" بالتنسيق مع هيئة ستاد القاهرة، مواعيد فتح بوابات الدخول للجماهير الراغبة فى حضور مباراة الأهلي وصن داونز.

تقرر أن يتم فتح بوابات الاستاد فى الثانية ظهرًا، وتحديد بوابة آل رشدان للمقصورة والـVIP، والدرجة الأولى شمال، بينما تم تخصيص بوابة طريق النصر للدرجة الثالثة يمين، وبوابة صلاح سالم للدرجة الثانية والثالثة شمال.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي بالسوبر ليج

ويستضيف النادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي "ملعب الرعب"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقى.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب، والتي أقيمت عصر الأحد الماضي، على ملعب بطل جنوب إفريقيا، قد انتهت لصالح صن داونز بهدف نظيف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي بالسوبر ليج

تنقل مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، فضلا عن شبكات أبوظبي الرياضية والمغربية الرياضية أيضًا، وبي إن سبورت القطرية وSSC السعودية.

ويسبق مباراة الأهلي وصن داونز، تقديم ستوديو تحليلي، عبر إحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء عبر أون 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

سيناريوهات تأهل الأهلي لنهائي الدوري الإفريقي "نسخة 2023"

ويملك الأهلي، في مباراة الإياب سيناريوهين من أجل التأهل للمباراة النهائية من بطولة الدوري الإفريقي، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، الأول هو الفوز بفارق هدفين فأكثر، يعطي الأحمر الأفضلية في التأهل للنهائي بشرط عدم استقبال مرمى الأحمر أي أهداف.

السيناريو الثاني تفوق الأهلي، بهدف نظيف، ومن ثم الاحتكام إلى ضربات الجزاء الترجيحية لحسم الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة الدوري الإفريقي، في نسختها الأولى تاريخيًا.