استهداف على الهواء مباشرة.. استمرار القصف الإسرائيلى على غزة (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، لقطات ترصد استمرار القصف الإسرائيلي بواسطة الطائرات الحربية والزوارق البحرية على قطاع غزة، واستهداف على الهواء مباشرة.

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 8525 شهيدًا

يشار إلى أنه وفق الإحصائيات الأخيرة لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8525 شهيدًا و21048 مصابًا.

كما تضرر عدد المنشآت الصحية لـ 56 منشأة، و181 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، وخروج 32 مدرسة عن الخدمة، و72 مقرًا حكوميًا تضرر بشكل كبير، وتم هدم 33 مسجدًا، وتضرر 3 كنائس، و20 ألف وحدة سكنية أصبحت غير قابلة للسكن، ونزح مليون و400 ألف فلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى أمس.