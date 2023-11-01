الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

ليفربول
ليفربول

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية 

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "فيتاليتي".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية 

ستُذاع مباراة ليفربول ضد بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 3.

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ويسعى نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، لقيادة فريقه نحو مواصلة نغمة الانتصارات، من أجل خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة للموسم الجاري.

ويخوض فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان فريق ليفربول قد تأهل لهذا الدور، بعدما تغلّب على ليستر سيتي بنتيجة 3-1، في دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

في المقابل، يرغب فريق بورنموث في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم، من أجل التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الجاري، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

وكان فريق بورنموث قد تأهل لهذا الدور، بعدما تغلّب على ستوك سيتي بهدفين دون رد، في دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة.

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