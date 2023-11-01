الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: الشعب الفلسطينى يتعرض لأبشع حملات إبادة جماعية

النائبة ميرال الهريدى
النائبة ميرال الهريدى

أدانت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، والذي راح ضحيته أكثر من ٨٠٠ شهيد، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتفنن في تعذيب وموت المواطنين الأبرياء باستخدام كل الأسلحة المحرمة دوليًا.

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وقالت عضو مجلس النواب إن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع حملات الإبادة الجماعية التي لا تميز بين الطفل والشيخ، وماضية تحصد في الأرواح بالطرق الشنيعة التي لا تعرف الدين أو القانون أو الأخلاق.

ولفتت "الهريدي"، في بيان، إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي فاقت الحد وتحتاج إلى التصدى لها من خلال آليات فرض العقوبة طبقًا لنصوص القانون الدولي الذي أكد أن تلك الجرائم يتم تصنيفها ضمن جريمة الحرب التي تستوجب توجيه محاكمة دولية عاجلة لإسرائيل، لمحاسبتها على ما اقترفته من انتهاكات في حق الأبرياء من المدنيين في قطاع غزة طيلة الأيام الماضية.
وأضافت النائبة ميرال الهريدى أن زيارة رئيس مجلس الوزراء لمقر الكتيبة 101 بالعريش تأتي تأكيدًا للموقف المصري الثابت تجاه رفض كل محاولات الاقتراب من الأراضي المصرية أو مجرد المساس بالأمن القومي المصري، والاستعداد بالتضحية بكل ما هو نفيس وغالٍ في سبيل الحفاظ على تراب سيناء، فضلًا عن العزم على استكمال طريق التنمية الاقتصادية المستدامة على أرض الفيروز.

وأشارت إلى أن الدولة وضعت سيناء نصب أعينها وجعلتها في مقدمة الأولويات على خريطة التنمية، لا سيما بعد سنوات من مكافحة الإرهاب على أرض سيناء، وتعمل على مواصلة تعميرها وبنائها، وهذا ما خططت إليه الجهود المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم تحقيق اليوم طفرة غير مسبوقة على صعيد الإنجازات والمشروعات القومية التي أحيت المسار التنموي في سيناء.

مجلس النواب حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي القصف الإسرائيلى مخيم جباليا قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي

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