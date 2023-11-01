برلمانى: استهداف مخيم جباليا انتهاك جديد لحقوق الإنسان والقانون الدولى

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الجباليا والذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى يمثل انتهاكًا جديدًا وإضافيًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق المدنيين

وأكد سالمان، في تصريحات صحفية له، أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس أعمال العنف والقتل ويضرب بكل القوانين والتشريعات الدولية عرض الحائط، علاوة على تجاهله كل التوصيات والمحاولات من أجل تهدئة الأوضاع الراهنة، حفاظًا على أرواح الفلسطينيين الأبرياء.

الضغط على إسرائيل لوقف أعمال العنف

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة اتحاد الدول العربية والعالمية والاتحاد الدولي للضغط على إسرائيل لوقف أعمال العنف والقتل تجاه الشعب الفلسطيني الأبرياء من النساء والأطفال وكبار السن والمدنيين، للحفاظ على أرواح هؤلاء البشر.

وشدد النائب مصطفى سالمان، على ضرورة التدخل والوصول إلى حل عادل وشامل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وفقًا لحدود 1967، مؤكدًا أن حق الشعب الفلسطيني في رجوع أرضه وإقامة دولته مشروعة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، علاوة على وقف التصعيد والعمل على الوصول لحل عادل وشامل يحقق الأمن والسلام للشعب الفلسطيني والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط أجمع.