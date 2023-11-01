الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فايز أبو حرب: تنمية سيناء لها دورًا مهمًا فى الحفاظ على الحدود المصرية

فايز أبوحرب عضو مجلس
فايز أبوحرب عضو مجلس الشيوخ عن سيناء

قال فايز أبوحرب، عضو مجلس الشيوخ عن سيناء، إن سيناء هي بوابة مصر الشرقية وكل الغزوات كانت تتم عبرها مثل الهكسوس والتتار، ولكنها كانت تنكسر على أيد المصريين.

 

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية عندما وقفت وحاربت الإرهاب واتحاد قبائل سيناء كان لهم الدور الفعال في مساعدة القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب، مشيرًا إلى أنه لايوجد بيت في مصر إلا وقدم شهيد أو مصاب أو حتى حارب عن تراب سيناء. 

 

وأكد أن تنمية سيناء يكون لها دورًا مهمًا في الحفاظ على الحدود المصرية واليوم نرى للمرة الأولى عندما تتوفر الإرداة السياسية رأينا طفرة للمشاريع العمرانية وأقل مشروع يقدر 3 مرات بمشروع السد العالي.

 

أهم المشروعات في سيناء

وتابع، أن أهم المشروعات في سيناء يوجد محطات لتحلية المياه، وتطوير ميناء العريش الذي يخلق فرص عمل للشباب وإنشاء مدن جديدة ومحطات كهرباء في الشيخ زويد والعريش وفي القريب العاجل تدشين خط حديد يربط من طابا لميناء العريش للفردان في الجنوب وسيناء فيها ثروات لم تستغل بعد.

فايز أبوحرب سيناء تنمية سيناء الحفاظ الحدود المصرية الارداة السياسية بوابة مصر الشرقية

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