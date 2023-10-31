عبدالمنعم رفاعى: تطوير ميناء العريش البحرى مشروع أصاب الغرب بالجنون

قال الشيخ عبدالمنعم رفاعي، الباحث في شئون القبائل وسيناء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وضع حجر الأساس اليوم الثلاثاء، لمدن جديدة في أماكن طوال عمرها منطقة صحراوية لتكون عمقًا أمنيًا دفاعيًا استراتيجيًا للمنطقة بشكل غير مسبوق.

وأضاف "رفاعي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن المحاور العرضية والطولية قللت مسافات الانتقال واليوم تم عمل قرى ومدن حتى لا يُقال إن هناك إرهابًا.

هذه التنمية لم تحدث من قبل ولا تكاد تخلو من المشاريع

وأشار "رفاعي" إلى أن فكرة المحاور العرضية والطولية في سيناء تجعل المستثمر لا يشعر ببعدها عن العمار، بالإضافة إلى الأنفاق التي تم إنشاؤها والمياه التي امتدت لا تشعر أنك في سيناء، مؤكدًا أن خطة تنمية شمال سيناء هي خطة خمسين سنة للأمام وليس خمس سنوات فقط، وهذه التنمية لم تحدث من قبل، وكل منطقة لا تكاد تخلو من المشاريع.

وتابع أن مشروع تطوير ميناء العريش البحري، وطابا وبينهما خط سكة حديد وهو مشروع عالمي ويعد بمثابة قناة السويس الثانية وهذا أصاب دول الغرب بالجنون.