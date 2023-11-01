الحوار الوطنى يثمن استعدادات معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين

ثمَّن الحوار الوطني، التجهيزات المكثفة من صباح اليوم الأربعاء، أمام معبر رفح البري، واصطفاف سيارات الإسعاف والفرق الطبية المُجهزة، لاستقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي الغاشم.

توافد المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة

ورصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، توافد المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وذكرت "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل، قبل قليل، أن مجموعة أولى من الفلسطينيين حاملي الجنسيات المزدوجة بدأت في الخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأشارت القناة، إلى وجود استعدادات مكثفة أمام معبر رفح الدولي لإدخال 50 شاحنة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة.