الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى يثمن استعدادات معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين

الحوار الوطني
الحوار الوطني

ثمَّن الحوار الوطني، التجهيزات المكثفة من صباح اليوم الأربعاء، أمام معبر رفح البري، واصطفاف سيارات الإسعاف والفرق الطبية المُجهزة، لاستقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي الغاشم.

txt

"القاهرة الإخبارية": استعدادت مكثفة أمام معبر رفح لإدخال 50 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة

txt

القاهرة الإخبارية: خروج مجموعة أولى من الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة من غزة عبر معبر رفح

توافد المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة

ورصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، توافد المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وذكرت "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل، قبل قليل، أن مجموعة أولى من الفلسطينيين حاملي الجنسيات المزدوجة بدأت في الخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأشارت القناة، إلى وجود استعدادات مكثفة أمام معبر رفح الدولي لإدخال 50 شاحنة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة.

الحوار الوطنى الأشقاء الفلسطينيين القصف الإسرائيلى معبر رفح البري معبر رفح القصف

مواد متعلقة

"الاختصاص وأنواعه وعلاقته بالجريمة".. محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى اليوم

نقابة الصحفيين تجدد الدعوة للمشاركة فى لجنة الإغاثة

كتلة الحوار تستعد لتنظيم مؤتمر جماهيرى وتجهيز مساعدات لأهالى غزة

"قراءات فى الإعلام العبرى عن المستقبل بعد طوفان الأقصى".. ندوة بنقابة الصحفيين السبت

كتلة الحوار تطالب رئيس الوزراء بإعفاء الطلاب الفلسطينيين من الرسوم الدراسية

"المهندسين" تنظم ورشة عمل عن تركيب واختبار وصيانة الكابلات والمحولات.. الأحد

"الصحفيين" تقيم حفل تأبين لشهداء الصحافة الفلسطينية

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام صن داونز فى إياب نصف نهائى الدورى الإفريقى

أسرة المذيعة الراحلة سارة حسن تستقبل العزاء من مسجد المشير اليوم

"تذكرتى" تعلن مواعيد فتح بوابات ستاد القاهرة لمباراة الأهلى وصن داونز

ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-11-2023 فى مصر

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن مجزرة جباليا التى ارتكبها الكيان الصهيونى الإرهابى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"