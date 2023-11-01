الهلال الأحمر الفلسطينى تعلن انقطاع الاتصال عن طواقمها بشكل كامل فى قطاع غزة

أعلنت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، انقطاع الاتصال عن طواقمها الطبية في قطاع غزة بشكل كامل، بحسب فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

خروج محطتي إسعاف شمال غزة وإسعاف غزة ومخازن الجمعية الرئيسية عن الخدمة

وفي وقت سابق قالت "الهلال الأحمر"، في بيان لها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إن محطتي إسعاف شمال غزة وإسعاف غزة ومخازن الجمعية الرئيسية، خرجت عن الخدمة بسبب استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتكرر لمحيطهم، مشيرًا إلى حدوث أضرار جسيمة في مقرات الجمعية بغزة وشمال غزة وخان يونس، وأضرار في غرفة عمليات الطوارئ ومستشفى القدس.