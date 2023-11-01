الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطينى تعلن انقطاع الاتصال عن طواقمها بشكل كامل فى قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أعلنت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، انقطاع الاتصال عن طواقمها الطبية في قطاع غزة بشكل كامل، بحسب فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

خروج محطتي إسعاف شمال غزة وإسعاف غزة ومخازن الجمعية الرئيسية عن الخدمة

وفي وقت سابق قالت "الهلال الأحمر"، في بيان لها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إن محطتي إسعاف شمال غزة وإسعاف غزة ومخازن الجمعية الرئيسية، خرجت عن الخدمة بسبب استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتكرر لمحيطهم، مشيرًا إلى حدوث أضرار جسيمة في مقرات الجمعية بغزة وشمال غزة وخان يونس، وأضرار في غرفة عمليات الطوارئ ومستشفى القدس.

الهلال الأحمر الفلسطيني الهلال الأحمر قطاع غزة شمال غزة الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": مصر تستعد لاستقبال 80 مصابًا من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يُعلن مقتل 9 من جنوده فى اشتباكات بغزة

الأكثر قراءة

ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-11-2023 فى مصر

واشنطن تصب الزيت على النار فى غزة.. والحرائق تشتعل بأمريكا

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن مجزرة جباليا التى ارتكبها الكيان الصهيونى الإرهابى

عاجل.. قصف إسرائيلى عنيف على حى الزيتون فى غزة

الهلال الأحمر الفلسطينى تعلن انقطاع الاتصال عن طواقمها بشكل كامل فى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"