محمد شردى من أمام معبر رفح: لم يدخل لغزة سوى الربع من شاحنات المساعدة

أكد الإعلامي محمد شردي، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أوضح رسائل مصر للعالم أجمع، والتي تمثلت في حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، وإنقاذ المصابين والضحايا.

وأشار شردي، لقناة الحياة، في رسالته أمام معبر رفح البري، إلى أن سيارات المساعدة تنتظر بشكل كبير وتغلق الطريق المؤدي لمعبر رفح، حيث تساءل الكثير من الإعلاميين الأجانب لماذا لم يتم السماح لهذه المساعدات لدخول غزة؟.

وأضاف شردي، أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم، مؤكدًا أنه لم يدخل سوى الربع من شاحنات المساعدة، وأن الوقود من المفروض أن يدخل قطاع غزة.

ونوه الإعلامي محمد شردي، بأن الرسالة المصرية واضحة لكل العالم، والتي تتمثل في الحل السلمي، وتساءل ماذا يعمل الشعب الفلسطيني، عندما لا يشعر بالحق الآدمي في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها يوميًا من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؟.