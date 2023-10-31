الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جمعية مجاهدى سيناء: "أرض الفيروز متعطشة للتنمية"

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

قال عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن زيارة رئيس الوزراء اليوم لشمال سيناء، أسعدت الأهالي، قائلًا:"سيناء محروسة بأبنائها وقواتنا المسلحة".

وأضاف “جهامة” خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أن التنمية العمرانية في سيناء، شهدنا بعضًا منها في السنوات الماضية، بالإضافة إلى مشاريع محطات التحلية والمستشفيات.

ونوه “جهامة” إلى أن سيناء متعطشة للتنمية التي تحدث عنها رئيس الوزراء اليوم، مؤكدًا أنها تأخرت بسبب الإرهاب الذي سيطر على المنطقة.

وأشار إلى أن القضاء على الإرهاب كان تحديًا كبيرًا لأهالي سيناء، مضيفًا أنه لا شك أن أهالي سيناء بعد عام 1965 انخرطوا في العمل مع القوات المسلحة لطرد العدوان، حتى وصلنا لعهد الرئيس السيسي وتعاونا معًا للتخلص من الإرهاب.

عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء رئيس جمعية مجاهدي سيناء اكسترا نيوز عبد الله جهامة التنمية العمرانية سيناء

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