الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى: مجزرة جديدة ببرج المهندسين وسط غزة

الوضع في غزة
الوضع في غزة

أكد محمود اللوح، مراسل قناة  الغد الإخبارية، أن هناك مجزرة أخرى بمخيم النصيرات، في وسط غزة، والذي يجاور شارع صلاح الدين.

وأضاف مراسل قناة الغد الإخبارية، أن هناك قصفًا بمخيم شارع الدعوة بوسط غزة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 30 شهيدًا تحت ركام هذه المنطقة.

من جانبه أوضح الدكتور خليل الدجران، المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، بأن هناك 25 شهيدًا وصل إلينا من مجزرة برج المهندسين بمنطقة وسط غزة، مؤكدًا أن هناك الكثيرين تحت الأنقاض.

ونوه الدجران، بأن الوضع الصحي في المستشفى سيئ للغاية، حيث إننا نعاني من نقص في المستلزمات الصحية والأدوية، مشيرًا إلى أنه لم يصل لنا سوى 1% من احتياجاتنا.

المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى مستشفى شهداء الأقصى غزة وسط غزة محمود اللوح مراسل قناة الغد الإخبارية مراسل قناة الغد الإخبارية قناة الغد الإخبارية شمال غزة قصف بمخيم شارع الدعوة بوسط غزة الدكتور خليل الدجران

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