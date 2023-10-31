Black Friday.. موعد البلاك فرايدي 2023 في مصر وكيفية الحماية من النصب

زاد البحث عن موعد البلاك فرايدي 2023 في مصر من قبل الملايين الراغبين في عمل شوبنج خلال فترة التخفيضات السنوية والعروض على السلع والأجهزة الكهربائية التي تجريها المحلات التجارية والمولات كل عام خاصة مع تقديم بعض البنوك العديد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على الشراء.

Black Friday.. موعد البلاك فرايدي 2023 في مصر

أيام قليلة تفصلنا على موسم الشراء في ظل التخفيضات السنوية والمعروف إعلاميا باسم موعد البلاك فرايدي 2023 في مصر والتي تكون في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر والتي تصادف هذا العام يوم الجمعة 25 نوفمبر 2023 ومن المتوقع أن تقدم محلات التجزئة تخفيضات كبيرة على السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والملابس ومستحضرات التجميل والسلع الغذائية وغيرها.

ويعد يوم الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر والمعروف بالبلاك فرايدي موسم الشراء الخاصة بعيد الشكر لذلك يستعد له الملايين من دول العالم للاستفادة منه أكبر قدر من الاستفادة بشراء مستلزمات الأسرة خلال هذا اليوم وتقسيط أثمانها المخفضة على باقي شهور العام.

نسبة الخصم في البلاك فرايدي 2023

تعرض بعض المحلات التجارية والمولات بضائعها في هذا اليوم بتخفيضات تتراوح من 50 _ 70% وذلك لترغيب قطاع عريض من المواطنين في الشراء خاصة مع إتاحة بعض البنوك فرص ولعل أبرز المحلات التجارية التي تقدم تخفيضات كبيرة على السلع التي تعرضها سلسلة المحلات التجارية لمول كارفور والمنتشرة في أنحاء الجمهورية.

كما أن هناك بعض المواقع الإلكترونية المخصصة للتسوق الإلكتروني تقدم تخفيضات على المنتجات المعروضة من خلالها مثل جوميا وأمازون وغيرها لذلك يلجأ إليها الكثير من المواطنين من هواة الشراء أون لاين والدفع بنظام الأقساط الشهرية.

رقم جهاز حماية المستهلك للمواطنين قبل Black Friday

أصدر جهاز حماية المستهلك نشرة الإجراءات الصحية للشراء قبل انطلاق موسم Black Friday وذلك لتجنب حدوث أي عمليات نصب على المواطنين وأكد ضرورة التقدم بشكوى من خلال الموقع الالكتروني او خدمة الواتساب على الرقم 01577779999 في حاجة وجود أي مشاكل وعيوب تصنيع في السلع التي تم شراؤها في البلاك فرايدي.

اقرأ المزيد

موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023