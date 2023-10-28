موعد البلاك فرايدي 2023.. أسباب التسمية ونصائح للشراء

تحظى موعد البلاك فرايدي 2023 بنسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية حاليا، وذلك لرغبة الملايين من المواطنين في شراء المنتجات التي يريدونها بعروض وخصومات كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى نحو 70% بالإضافة إلى بعض التسهيلات في الدفع التي تقدم من خلال البنوك لتشجيع المواطنين على الشراء.

موعد البلاك فرايدي 2023

موعد البلاك فرايدي 2023 يكون في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام والتي تصادف هذا العام يوم 25 نوفمبر 2023 حيث تحظى تلك الفترة من العام بوجود تخفيضات على كافة المنتجات سواء الأجهزة الكهربائية أو الملابس أو مستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل وغيرها في كافة المولات والمحلات التجارية.

Black Friday هو اليوم الذي يأتي بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر مرسم شراء هدايا عيد الميلاد وتسمى في الوطن العربي الجمعة البيضاء حيث تفتح فيه المتاجر أبوابها من الساعة الرابعة صباحا لاستقبال الزئاين الراغبين في الشراء بالخصومات المطروحة على السلع.

نصائح للشراء في Black Friday

أصدر جهاز حماية المستهلك في مصر قائمة نصائح تحذير قبل انطلاق شهر نوفمبر 2023 لتجنب عمليات النصب التي من الممكن أن يتعرض لها المواطنين في موسم شراء Black Friday وجاءت كما يلي:-

يجب على المشتري التأكد من طبيعة المنتج ومواصفاته وتاريخ الإنتاج والصلاحية قبل الشراء.

معرفة أسعار المنتج في أكثر من مكان قبل الشراء.

طلب فاتورة مسعره بالمنتج المراد شرائه موضح بها كافة المعلومات من (نوع المنتج، رقمه ومواصفاته، فترة الضمان، السعر، طريقة الدفع).

مراجعة كافة بيانات المنتج في حالة الشراء أون لاين.

مقارنة السعر في الكثير من المنصات للمفاضلة في السعر والجودة والمواصفات.

عدم الإفصاح عن بيانات بطاقة الإئتمان خارج منصة الشراء.

استخدام رقم شكاوى حماية المستهلك في حالة وجود شكوى وذلك عبر الرقم 01577779999.

أصل تسمية Black Friday

تعود أصل تسمية الجمعة السوداء Black Friday إلى القرن التاسع عشر مع وجود الأزمة المالية في عام 1896 في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كسدت البضائع وتوقفت حركة البيع والشراء مما اضطر التجار إلى عمل تخفيضات كبرى على السلع والمنتجات تصل إلى 90%.

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