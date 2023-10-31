حامل الكرة الذهبية 1986 يستعد لرفع دعوى قضائية بسبب خطأ "مشين" من منظمى الجائزة

أكد الأوكراني إيجور بيلانوف لاعب فريق دينامو كييف السابق، وحامل الكرة الذهبية بالون دور 1986، أنه سيتقدم برفع دعوى قضائية ضد مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية واللجنة المشرفة على الجائزة، بسبب عدم ذكره كمُتوج لـ"البالون دور".

وكان الحساب الرسمي لـ"الكرة الذهبية" على منصة إكس قد قدم الإنجليزي جاري لينكر، وصيف بيلانوف في نسخة ذاك العام، كـالمُتوج بالكرة الذهبية 1986 أثناء تقديم الأسطورة الإنجليزية لجائزة جيرد مولر، قبل أن يقوم الحساب بحذف التغريدة بعد بضع ساعات.

بيان فريق إيجور بيلانوف

ونشر الفريق الخاص بـ"بيلانوف" بيانًا رسميًا جاء في: "ينتظر فريق إيجور بيلانوف الرد من "فرانس فوتبول" ولجنة "الكرة الذهبية".. حادثة مشينة وقعت في 30 أكتوبر 2023، خلال حفل توزيع جوائز "الكرة الذهبية".

وأضاف: "دعا المنظمون مهاجم منتخب إنجلترا السابق غاري لينيكر إلى المسرح لتقديم جائزة جيرد مولر لأفضل مهاجم لموسم 22/23، وأعلنوا عبر الحساب الرسمي لـ"الكرة الذهبية" على تويتر أنه الفائز بالجائزة عام 1986، الأمر الذي أثار غضب الجماهير، وتم حذف التغريدة بعد ساعات قليلة".

التغريدة المحذوفة من حساب الكرة الذهبية

وزاد: "لقد تواصل معنا العديد من ممثلي الصحافة الرياضية للتعليق على الحادث، إنهم مهتمون أيضًا بمعرفة ما إذا كان ممثلو "فرانس فوتبول" ولجنة "الكرة الذهبية" قد اتصلوا بإيجور بيلانوف".

وأردف: "نود أن نعلم أنه لم يقم ممثلو "فرانس فوتبول" ولا ممثلو لجنة الكرة الذهبية بالاتصال بفريق إيجور بيلانوف أو إيجور بيلانوف نفسه".

وأردف: "ويُفاجأ فريق الفائز بالكرة الذهبية عام 1986 بعدم كفاءة اللجنة ويرى في ذلك ليس فقط علامة على عدم احترام بيلانوف ولكن أيضا كعمل من أعمال الجهل بأوكرانيا كدولة تدافع عن أوروبا وقيم أوروبا، والقيم الديمقراطية في مواجهة العدوان".

واختتم: "ولم ترد خلال النهار أي توضيحات أو اعتذارات من منظمي الحفل أو محرري البث. ويستعد محامو مؤسسة إيجور بيلانوف لرفع دعوى قضائية لحماية شرف لاعب كرة القدم الأوكراني الأسطوري لطلب اعتذار علني من أولئك الذين ارتكبوا هذا الخطأ الفادح. إيجور بيلانوف ينتظر حل الحادث".