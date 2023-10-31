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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024

امتحانات
امتحانات

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، ارتفعت معدلات البحث عبر جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، بتلك الكلمات البحثية.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

ووفقا للخريطة الزمنية، التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وتضع المدارس جدول امتحانات الترم الأول، والتي تختلف من محافظة لأخرى.

وتقدم "الدستور" في التقرير التالي موعد امتحانات الترم الأول.

حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، وتنتهي امتحانات الترم الأول يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، لطلاب صفوف النقل في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وكذلك امتحان الشهادة الإعدادية.

موعد إجازة نصف العام 2024

وعن موعد إجازة نصف العام 2024، سيكون من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، أي لمدة أسبوعين، للمدارس الحكومية الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات وكذلك لطلاب الجامعات.

موعد الفصل الدراسي الثاني 

وتبدأ الدراسة بعد نهاية إجازة نصف العام 2024  في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.


وتعد هذه المواعيد قابلة للتغيير حسب الظروف التي قد تواجهها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام الدراسي، كما تتغير من محافظة لأخرى.

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موعد إجازة نصف العام 2024 وموعد امتحانات الترم الأول؟

امتحانات الفصل الدراسي الثاني العام 2024

على أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024،  وفق الخريطة الزمنية للعام الجاري يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، على أن تكون امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15  يونيو  2024، وامتحانات الدبلومات الفنية تبدأ يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

 

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