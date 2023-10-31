الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ 3 قرارات إزالة لمخالفات بناء على مساحة 450 متر جنوب بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة.

ووجهت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب بقيادة أحمد زغلف رئيس الحي، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدي لمباني على أراضي زراعية  فى جمعية بورسعيد وجمعية 6 أكتوبر على مساحة 450 م وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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تنفيذ 3 قرارات إزالة لمباني مخالفة  جنوب بورسعيد.

وطالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

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وأكد  محافظ بورسعيد أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.

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تعديات 6 قرارات ازالة محافظة بورسعيد الغضبان

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