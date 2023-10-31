الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مصطفى جعفر سالمان أمينًا عامًا لـ"حماة المستقبل" بالجيزة

مصطفى سالمان
مصطفى سالمان

أصدر علي عبده، رئيس حزب حماة المستقبل، قرار باختيار مصطفى جعفر سالمان، عضو مجلس النواب السابق، أمينًا عامًا للحزب بالجيزة.

وقال عبده إن سالمان من الشباب المصري الواعد الذي نعوّل عليه أن يحدث تغييرًا كبيرًا في مفهوم العمل الحزبي والسياسي على مستوى محافظة الجيزة، نظرًا لخبراته الكبيرة في العمل السياسي وتقلده مناصب عدة في عدد من الأحزاب السياسية خلال السنوات الماضية.

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أضاف رئيس حزب حماة المستقبل، أن الحزب يستهدف القيادات الشابة التي تستطيع أن تعطي وتقدم الكثير من الإسهامات من خلال قدرتها على العمل والتواصل مع الجماهير، لافتًا إلى أن الحزب هو حزب الشباب مع ضم خبرات كبيرة من شيوخ العمل السياسي والحزبي لكي تمد الطاقات الشبابية، بما يلزم من خبرات وتوجيه البوصلة للطريق السديد للعمل لصالح الوطن والمواطن.

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من جانبه، عبر سالمان عن سعادته للثقة التي أولاها المهندس علي عبده، رئيس حزب حماة المستقبل، لافتا إلى أن أيديولوجية الحزب ورؤيته والقامات التي يضمها سواء علمية أو سياسية كانت العوامل الرئيسة التي شجعته للانضمام الحزب، ولاسيما أنه يعطي مساحة وفرصة كبيرة للشباب ويضعهم على رأس أولوياته.

وأضاف أن الجيزة من أهم محافظات مصر وسنبذل قصارى الجهد لكي نحظى بثقة كافة المواطنين، وسنتداخل مع مشاكلهم للتواصل مع الجهات المعنية لوضع حلول لها، إضافة إلى الحرص على أن يكون الشباب في مقدمة اهتماماتنا اتساقا مع توجهات القيادة السياسية ورؤية الحزب بتمكين الشباب في المواقع القيادية بأمانة الجيزة والحزب عموما.

وشغل مصطفى جعفر عددًا من المناصب الحزبية بالإضافة إلى الكيانات الشبابية، لاسيما وأنه عضو منسق بمجلس الشباب المصري، وعضو مؤسس في كتلة الحوار، كما أنه حظي بثقة المواطنين في دائرته ليمثلهم تحت قبة البرلمان خلال دورة برلمانية، فضلا عن أنه خلال أقل من عامين شغل منصب أمين أمانة الوراق في حزب حماة الوطن ثم أمين شباب المحافظة، ونال ثقة قيادات الحزب ليتم اختياره أمينا للتنظيم بمحافظة الجيزة وأحدث تغييرا كبيرا بالتنظيم في المحافظة.

وحصل سالمان على عدة دورات تأهيلية وعلمية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما حصل على دبلومة إدارة أزمات من أكاديمية ناصر العسكرية.

حزب حماة المستقبل المهندس علي عبده مصطفى جعفر سالمان محافظة الجيزة عمل حزبي

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