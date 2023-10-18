حماة المستقبل: تأييد شعبى لقرارات الرئيس السيسى حفاظًا على الأمن القومى

أدان حزب حماة المستقبل برئاسة المهندس علي عبده، الممارسات الغاشمة التي أقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي على أراضينا في غزة وباقي المدن الفلسطينية من قتل وهدم والتي ترقى لجريمة حرب مكتملة الأركان، وسط صمت دولي مريب يشي بتوسيع دائرة الصراع وانفلات الوضع إن لم يحدث تكاتف دولي لتهدئة الموقف.

وعبر المهندس على عبده، عن كامل الدعم والمساندة للقيادة السياسية المصرية، مشيدا بالمواقف التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إدارته لهذه الأزمة ومواجهته لكافة الضغوط الدولية.

أدوات الضغط

ولفت رئيس حزب حماة المستقبل، إلى أنه على الدول العربية أن تساند وتدعم الموقف المصري، مشيرا إلى أن كثيرا من دول العالم العربي تمتلك من أدوات الضغط الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية؛ ما تجعلها طرفا قادرا على فرض الرأي العربي وإحداث اتزان دولي في مواجهة الضغوط الغربية التي تمارسها دول الغرب؛ دفاعا عن المحتل في حين أن أصحاب الأرض الحقيقيين لا يجدون هذا الدعم الدولي الكبير.