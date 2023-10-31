"التعليم" تعلن عن تنظيم مسابقة دينية كبرى للمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنظيم مسابقة دينية كبري للمعلمين، في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني لنشر الثقافة الدينية بين المعلمين.

مواضيع المسابقة

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن المسابقة عبارة عن كتابة بحث موثق عن أحد الموضوعين التاليين:

1- الإسلام صالح لكل زمان ومكان في ضوء قراءتك كتاب «الاجتهاد ضرورة العصر» من إصدارات سلسلة «رؤية» للفكر المستنير، اكتب بحثًا عن أهمية الاجتهاد في تطور المجتمعات.

2- البحث العلمي والتكنولوجيا أساسان لتقدم المجتمع وتنمية الحضارة في ضوء قراءتك كتاب «البحث العلمي والتكنولوجيا.. ضرورة حياة من إصدارات سلسلة » رؤية" للفكر المستنير، اكتب بحثًا عن أهمية البحث العلمي والتكنولوجيا في بناء دولة قوية متحضرة.

شروط المسابقة

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط المسابقة الدينية الكبري للمعلمين بالمدارس وهي كالتالي:

1.أن يكون المعلم المتقدم من العاملين في إحدى المدارس المصرية.

2.صفحات البحث من 25 إلى 30 صفحة، وتعطى أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخره، وتكتب على الكمبيوتر بمقاس 48 بهوامش (2،54 سم).

3.تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14وحجم 12 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي (غير مسود)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادي حجم 12 في المتن وحجم 10 في الحاشية السفلية مع جعل نوع الخط مسود (Bold) عند كتابة العناوين.

4.في الحاشية يذكر اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر رقم الطبعة والجزء في حال تكون الكتاب من أكثر من جزء رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالا في دورية فيذكر اسم المؤلف عنوان المقال اسم الدورية رقم المجلد العدد، مكان النشر سنة النشر، رقم الصفحة أما الآية القرآنية فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

5.يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمي للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

6.لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

7.الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 28 مارس 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك جوائز للمسابقة الدينية الكبري للمعلمين والتي تتقدم بها وزارة الأوقاف للمتسابقين الفائزين، وحددت الجوائز كالتالي:



المركز الأول: 4000 جنيه.

المركز الثاني: 3000 جنيه.

المركز الثالث: 2000 جنيه.

من المركز الرابع إلى العاشر: 1000 جنيه.