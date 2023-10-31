الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: معبر رفح مفتوح طوال الوقت أمام الفلسطينيين

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح طوال الوقت وطوال الأعوام السابقة للأخوة الفلسطينيين الذين لديهم أسباب كـ أفراد للقدوم إلى مصر، سواءً للدراسة أو للعلاج أو لزيارة أهل لهم أو العبور إلى بلد ثالث له فيه مصالح، وما زال هذا المعبر يعمل بالنسبة للأخوة الفلسطينيين الأفراد على هذا النحو.

وأضاف رشوان، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح البري الدولي: “أن هذا المعبر مفتوح في أي لحظة وقد فُتح من قبل لاستقبال جرحى أو مرضى من الأشقاء الفلسطينيين عندما تسمح لهم قوة الاحتلال بذلك".

وأشار إلى أن “مصر أبدت للرعايا الأجانب، سواء مزدوج الجنسية أو الجنسية منذ اللحظة الأولى استعدادها إلى أن يدخلوا إلى أراضيها ويذهبوا إلى البلد الثاني أو الثالث الذي سيذهبون إليه، ولكن ذلك كان مربوطًا ومشروطًا طوال الوقت بأن يخرج هؤلاء وتدخل المساعدات دون قيد أو شرط”.

الاحتلال فلسطين مصر معبر رفح البري الدولي للاستعلامات

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