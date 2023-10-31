مدبولى من أمام معبر رفح: مصر تحملت عبء القضية الفلسطينية منذ عقود

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه بالرغم من فداحة الحدث وعِظم الضحايا الأبرياء المدنيين، لكن يظل الحل الدائم والعادل للقضية هو حل الدولتين.

وأضاف مدبولي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح البري الدولي، أننا ندعو العالم مرة أخرى إلى تبني هذا الحل الشامل والعادل الذي يضمن الاستقرار وعدم تكرار مثل هذه المأساة الإنسانية.

وأكد “مدبولي” أن مصر منذ اليوم الأول تحملت عبء القضية الفلسطينية على مدار عقود من الزمن منذ عام 1948، ومصر من أكثر الدول التي تتحمل عبء الدفاع عن القضية الفلسطينية وحتى من قبل عام 1948 وساهمت بأغلى الأرواح وعشرات الألوف من شبابها على مدار العقود السابقة التي استشهدت على هذه الأرض وهم يدافعون عن القضية الفلسطينية.

وتابع: "في كل المعتركات الدبلوماسية مصر دائمًا كانت داعمة لهذا الموضوع وعلى البعد الاقتصادي كنا حريصين دائمًا على أشقائنا في فلسطين ودعمهم.