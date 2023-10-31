الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحكم ببراءة المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبدالمنعم

الفنان صبري عبدالمنعم
الفنان صبري عبدالمنعم

قضت محكمة مستأنف المقطم، اليوم الثلاثاء، بقبول الاسئتناف المقدم من المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبدالمنعم في حكم حبسهم عامين مع الشغل، والقضاء ببرائتهم.

وقضت محكمة جنح المقطم المنعقدة بجنوب القاهرة بمعاقبة المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبدالمنعم بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ.

وتبيّن انقضاء الدعوى بشأن متهمة توفيت بالسجن، وتم التحفظ على المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية عقب صدور حكم الإدانة.

كما تبيّن أن المتهمة الأولى تُعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكًا بنكيًا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه فوجئ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلًا عامًا ببيع الشقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 10 متهمين تم ضبط 8 منهم، وجارٍ ضبط وإحضار الآخرين.

محكمة مستأنف المقطم الفنان صبري عبدالمنعم براءة المتهمين انقضاء الدعوي

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