محافظ مطروح يوجه بزيادة عدد استشاري القلب بالتامين الصحي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، عيادة منطقة التأمين الصحي للتأكد من سير العمل بها وتقديم الخدمات بشكل لائق للمواطنين بحضور العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح.

زيادة عدد استشاري القلب وتواجدهم بصف دورية



واستمع محافظ مطروح إلى عدد من المواطنين، واستفسر عن رضاهم عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

ووجه للدكتورة سارة عبد الفتاح، مديرة التأمين الصحي بمطروح، طلبًا بسرعة التنسيق مع مركز قلب مطروح للتعاقد مع استشاريين من المركز.

كما طلب التنسيق مع منطقة التأمين الصحي بالإسكندرية زيادة عدد استشاريي القلب وتواجدهم بشكل دوري، لتسهيل الوصول للمرضى وتقليل التزاحم، بالإضافة إلى تنظيم عملية دخول المرضى بأسبقية الحجز.

الحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة



كما تفقد محافظ مطروح صيدلية التأمين الصحي والاطمئنان على توافر الأدوية اللازمة والمستلزمات الطبية موجها بإزالة كافة الإشغالات العشوائية والباعة الجائلين حول منطقة التأمين الصحى والشوارع المحيطة بمستشفيات الأطفال والنسا والتوليد، وتحقيق انضباط الشوارع وتيسير حركة الموصلات والسير بالمنطقة والحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة ومنع أى تجاوزات.

محافظ مطروح فى زيارة لـ منطقة التأمين الصحي

محافظ مطروح فى زيارة لـ منطقة التأمين الصحي

محافظ مطروح فى زيارة لـ منطقة التأمين الصحي