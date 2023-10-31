الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

13 مديرية عمل تُشارك في "دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية"

وزير العمل
وزير العمل

شاركت 13 مديرية عمل  في فعاليات برنامج تدريبي حول دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية،وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث انعقدت تلك الفعاليات بمحافظة الإسكندرية.

برنامج تدريبي لإنشاء النقابات العمالية 

وأعلنت وزارة العمل في بيان صحفي اليوم الثلاثاء عن إنطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الثاني حول" دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية"، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،في إطار تنفيذ "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر"، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المنظمة الدولية.

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دليل الإجراءات الموحدة للتنظيم

وقالت الوزارة، إن هذه الدورة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام  تهدف إلى بناء القدرات المؤسسية لفريق عمل الوزارة والمديريات على دليل الإجراءات الموحدة للتنظيم الذي يهدف الي  تمكين المنظمات النقابية العمالية من القيام بادوارها وتسيير الاجراءات الخاصة بتسجيل بياناتها لدى الجهة الإدارية..وشارك في البرنامج التدريبي عدد من العاملين بادارة شئون المنظمات النقابية  بالديوان العام بالمكتب الفني للوزير، وكذلك مديريات العمل بمحافظات السويس، والدقهلية، والمنوفية، وبورسعيد، والغربية، والقليوبية، والبحيرة، ودمياط، والشرقية، والاسماعيلية، ومطروح، وكفر الشيخ، والإسكندرية.

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وأشرف على الإعداد والتنفيذ للبرنامج التدريبي من فريق عمل الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب ايمان الشاطر، ومن الإدارة المركزية للعلاقات الدولية  سامح درويش.

وأوضحت الوزارة فى بيان، أنه جرى تنظيم البرنامج الأول من هذا المشروع في القاهرة خلال يومي 11 و12 سبتمبر الماضى 2023، واعتماد دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية، بالقرار رقم 227 لسنة 2022، أثناء وجود وفد رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية في القاهرة، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي تنفذه الدولة المصرية مع "منظمة العمل" التابعة للأمم المتحدة، كمشروع تنموي هام يعكس إهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل "حكومة وأصحاب العمل وعمال" على حد سواء بـ"الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل" وأثر ذلك الايجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام..وأعلن الوزير شحاتة، وقتها عن تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية.

ووجه الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية، وتعزيز علاقات العمل، وبَيِن التعاون المستمر والإيجابي مع منظمة العمل الدولية التي وقعت معها مصر منذ تأسيسها من أكثر من 100 عام على 64 إتفاقية عمل دولية، ترجمها الدولة في كافة تشريعاتها ذات الصلة بملف العمل وتطبيق معايير العمل الدولية على أرض الواقع، كما يتضمن "الدليل" 7 أقسام: الأول للتعريفات، والثاني عن خطوات وإجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، والثالث بشأن بنيان أو هيكل المنظمات النقابية العمالية،والرابع عن مُدة الدورة الانتخابية وإجراءات الانتخابات،والخامس عن الالتزامات حول ممارسة أنشطة المنظمات النقابية العمالية، والسادس عن موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية،والسابع يوضح محتويات لائحة النظام الأساسي للمنظمات.

وزير العمل حسن شحاتة العمل الدولية دليل الإجراءات برنامج تدريبي منظمة العمل

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