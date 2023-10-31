وزير العمل يوجه بسرعة الانتهاء من"دليل إجراءات التشغيل بالخارج"

وجه وزير العمل حسن شحاتة بسرعة الانتهاء من"دليل إجراءات التشغيل بالخارج"، والذي يهدف إلى تنظيم وتحديد إجراءات تشغيل العمال المصريين بالخارج، تماشيًا مع كافة المتغيرات التي لحقت بسوق العمل الخارجي، والتحديات التي تواجهه.

دليل إجراءات التشغيل القياسية

وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء نقل وفد وزارة العمل توجيه الوزير إلى المشاركين في ورشة عمل بالقاهرة، نظمتها الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والإدارة العامة لتنمية المواهب بالوزارة، لمناقشة مسودة "دليل إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) بشأن التشغيل بالخارج"، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمنظمة الدولية للهجرة،و"الإتحاد الأوربي"بهدف تطوير الخدمات التي تُقدمها "الوزارة" بتوفير فرص عمل لائقة للراغبين في العمل بالخارج،وتأهيلهم وتوعيتهم قبل السفر ومتابعتهم ورعاية وحماية حقوقهم بعد السفر للعمل بالخارج.

حوكمة هجرة اليد العاملة

وأوضحت "الوزارة" أن الورشة تأتي في إطار برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM) في مصر،في سياق الهدف المحدد الأول للبرنامج،حيث تتعاون الوزارة مع شركاء دوليين منهم "الإتحاد الأوربي"،ومنظمة العمل الدولية،والمنظمة الدولية للهجرة،لإعداد "دليل الإجراءات"، وهدفت الورشة إلى جمع التعليقات حول مسودة إجراءات التشغيل القياسية،من الإدارات الرئيسية ذات الصلة من داخل "الوزارة" وأنه بناءً على التعليقات والتوصيات الختامية للورشة سيتم تحديث المسودة الأولية لإجراءات العمل القياسية بالصورة التي تساعد مستخدميها بالوزارة من الإدارات المختصة بالداخل والخارج، من تحقيق الهدف المرجو منها لحماية العمالة المصرية في ظل التشريعات الوطنية وتفعيل مبادئ التوظيف العادل.

وأوضح البيان الصحفي أن بداية المناقشات بين الأطراف المعنية بهذا الشأن كانت قد بدأت بإستقدام الاستشاري د. ماجدة أسعد، لوضع مسودة اولية للاجراءات القياسية بالتشارك مع وزارة العمل، وطوال الفترة الماضية وكجزء من مرحلة جمع البيانات، تم إجراء مراجعة مكتبية تشمل بصفة أساسية: أ) الدلائل الموجودة ذات الصلة بالتشغيل بالخارج وإلحاق العمالة بالخارج، ب) استعراض المبادئ التوجيهية والنماذج والوثائق والإجراءات القائمة التي تحكم إلحاق العمال المصريين المهاجرين بالأسواق الدولية داخل الوزارة، ج) استعراضًا مكتبيًا يحدد أدوار ومسؤوليات كل من الإدارات المعنية بالتشغيل بالخارج وتحليل التفاعل فيما بينها، د) استعراضًا قانونيًا للقرارات والمقررات الوزارية الصادرة عن وزير العمل بتنظيم إجراءات تشغيل العمال المصريين بالخارج.. إلى جانب تنظيم عدد من الاجتماعات مع كافة الادارات المختصة.

شارك بالورشة: الاستشاري د. ماجدة أسعد المشرفه على إعداد المسودة، وفرح البطراوي ممثل مكتب منظمة العمل الدولية، ومحمد عبد العاطي خبير بمنظمة العمل الدولية، ومنيرة الكحلاوي ممثل المنظمة الدولية للهجرة..ومن وزارة العمل:سيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل، ومحمد كمال مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات، وهند محمد مدير عام إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وجوزيف رضا مدير عام التطوير المؤسسي، ومحمد عبد الفتاح مدير عام المكتب الإعلامي، وخالد أبو الوفا مدير عام خدمة المواطنين، و د أميرة ذكي منسق المشروع وباحث بالإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية.. وممثلي الإدارة العامة للتشغيل، والإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة، والإدارة العامة للتمثيل الخارجي.