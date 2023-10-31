الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل يوجه بسرعة الانتهاء من"دليل إجراءات التشغيل بالخارج"

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

وجه وزير العمل حسن شحاتة بسرعة الانتهاء من"دليل إجراءات التشغيل بالخارج"، والذي يهدف إلى تنظيم وتحديد إجراءات تشغيل العمال المصريين بالخارج، تماشيًا مع كافة المتغيرات التي لحقت بسوق العمل الخارجي، والتحديات التي تواجهه.

دليل إجراءات التشغيل القياسية

وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء نقل وفد وزارة العمل  توجيه الوزير إلى المشاركين في ورشة عمل بالقاهرة، نظمتها الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والإدارة العامة لتنمية المواهب بالوزارة، لمناقشة مسودة "دليل إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) بشأن التشغيل بالخارج"، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمنظمة الدولية للهجرة،و"الإتحاد الأوربي"بهدف تطوير الخدمات التي تُقدمها "الوزارة" بتوفير فرص عمل لائقة للراغبين في العمل بالخارج،وتأهيلهم وتوعيتهم قبل السفر ومتابعتهم ورعاية وحماية حقوقهم بعد السفر للعمل بالخارج.

txt

وزارة العمل ومؤسسة "طفرة للتنمية" تُطلِقان مشروع "مهنى 2030" لتأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل

حوكمة هجرة اليد العاملة

 

وأوضحت "الوزارة" أن الورشة تأتي في إطار برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM) في مصر،في سياق الهدف المحدد الأول للبرنامج،حيث تتعاون الوزارة مع شركاء دوليين منهم "الإتحاد الأوربي"،ومنظمة العمل الدولية،والمنظمة الدولية للهجرة،لإعداد "دليل الإجراءات"، وهدفت الورشة إلى جمع التعليقات حول مسودة إجراءات التشغيل القياسية،من الإدارات الرئيسية ذات الصلة من داخل "الوزارة" وأنه بناءً على التعليقات والتوصيات الختامية للورشة سيتم تحديث المسودة الأولية لإجراءات العمل القياسية بالصورة التي تساعد مستخدميها بالوزارة من الإدارات المختصة بالداخل والخارج، من تحقيق الهدف المرجو منها لحماية العمالة المصرية في ظل التشريعات الوطنية وتفعيل مبادئ التوظيف العادل.

"وزارة العمل" تدعو الشباب إلى التقديم على 5931 فرصة عمل في 39 شركة خاصة داخل 11 محافظة

وأوضح البيان الصحفي أن بداية المناقشات بين الأطراف المعنية بهذا الشأن كانت قد بدأت بإستقدام الاستشاري د. ماجدة أسعد، لوضع مسودة  اولية للاجراءات القياسية بالتشارك مع وزارة العمل، وطوال الفترة الماضية وكجزء من مرحلة جمع البيانات، تم إجراء مراجعة مكتبية تشمل بصفة أساسية: أ) الدلائل الموجودة ذات الصلة بالتشغيل بالخارج وإلحاق العمالة بالخارج، ب) استعراض المبادئ التوجيهية والنماذج والوثائق والإجراءات القائمة التي تحكم إلحاق العمال المصريين المهاجرين بالأسواق الدولية داخل الوزارة، ج) استعراضًا مكتبيًا يحدد أدوار ومسؤوليات كل من الإدارات المعنية بالتشغيل بالخارج وتحليل التفاعل فيما بينها، د) استعراضًا قانونيًا للقرارات والمقررات الوزارية الصادرة عن وزير  العمل بتنظيم إجراءات تشغيل العمال المصريين بالخارج.. إلى جانب  تنظيم عدد من الاجتماعات مع كافة  الادارات المختصة.

شارك بالورشة: الاستشاري د. ماجدة أسعد المشرفه على إعداد المسودة، وفرح البطراوي ممثل مكتب منظمة العمل الدولية، ومحمد عبد العاطي خبير بمنظمة العمل الدولية، ومنيرة الكحلاوي ممثل المنظمة الدولية للهجرة..ومن وزارة العمل:سيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل، ومحمد كمال مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات، وهند محمد مدير عام إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وجوزيف رضا مدير عام التطوير المؤسسي، ومحمد عبد الفتاح مدير عام المكتب الإعلامي، وخالد أبو الوفا مدير عام خدمة المواطنين،  و د أميرة ذكي منسق المشروع وباحث بالإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية.. وممثلي الإدارة العامة للتشغيل، والإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة، والإدارة العامة للتمثيل الخارجي.

وزير العمل حسن شحاتة ورشه عمل دليل إجراءات التشغيل التشغيل بالخارج

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

ضحية جديدة.. اتهام "عنتيل مدينة نصر" بالاعتداء على فتاة بالقاهرة الجديدة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

موعد إجازة نصف العام 2024 وموعد امتحانات الترم الأول؟

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا