اتحاد المنتجين: حصلنا على مركب عضوى من روسيا يزيد إنتاج المحاصيل 35%

أكد اللواء أشرف الشرقاوي، رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، أن الاتحاد حصل على مركب عضوي جديد من روسيا يزيد إنتاجية الحاصلات البستانية من 25 إلى 35% مقارنة بالمنتجات التي يتم استخدامها بالطرق التقليدية، كما نستورد شتلات النخيل من أكبر معمل في العالم، وهو معمل إنجليزي يتفوق على جميع المعامل المنتجة لفسائل النخيل بنظام الشتلات وزراعة الأنسجة.

استيراد تقاوي وشتلات

وقال "الشرقاوي"، لـ"الدستور"، إن مصر تستورد من 8 آلاف إلى 10 آلاف شتلة كل 3 شهور، وتتم زراعتها في مصر، مشيراً إلى أن كل ما يتم استيراده من تقاوي وشتلات ومركبات تخضع لرقابة وفحص الحجر الزراعي المصري، وأن نسبة الفاقد في الشتلات وصلت إلى صفر بالمائة، ونستورد شتلات النخيل ونقوم بتوزيعها على المزارعين خالية من سوسة النخيل.

وأضاف الشرقاوي أن الشتلات والتقاوي بعد وصولها مصر تخرج لجنة من وزارة الزراعة تحصل على عينات رسمية للعمل على حماية النباتات، وفي حالة وجود أمراض لا تدخل الشحنات البلاد، لافتاً إلى أن الاتحاد بصدد إنشاء وحدة لتعظيم النباتات الطبية العربية، ونسعى لإنشاء وحدة أخرى لتعظيم الاستفادة من النباتات الطبية والعطرية في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، والتي تقلل تكلفة الإنتاج إلى جانب الإرشاد والتوعية من خلال النشرات والمعارض.

وقال "الشرقاوي" إن الاتحاد يوفر الخدمات والتقاوي لصغار المزارعين والمصدرين بأسعار مخفضة عن السوق، ويوفر فرصا تصديرية للتصدير عبر شبكة المعلومات التابعة للاتحاد التي تتصل بالدول المستوردة. ويقوم الاتحاد باستيراد تقاوي البطاطس من شركة هولندية هي الأفضل على مستوى العالم، وأن الاتحاد هو الوكيل الحصري لها، ونحن ممثلون لوزارة الزراعة، ونقوم بالاستيراد دعماً لصغار المزارعين والمصدرين والشركات التي تصنع البطاطس النصف مقلية. وقد حددت لجنة التقاوي 15 أبريل الماضي لاستيراد 12 ألف طن من البطاطس، ولم يتحقق نتيجة التغيرات المناخية وتأخر الحصاد وزيادة الأمراض، وتم استيراد 9.5 ألف طن.

وأضاف "الشرقاوي" أن اللجنة تشترط استيراد تقاوي البطاطس أن تكون خالية من الأمراض، وذلك من خلال التفتيش عليها من فريق من الحجر الزراعي الذي يقوم بفحص الرسائل التصدير وبلد المنشأ والحصول على عينات عشوائية. كما يتم فحص البطاطس بعد وصولها إلى مصر من قِبل الحجر الزراعي، ويتم أخذ عينة من العفن البُني للتأكد من خلوها من الأمراض. وإذا تبيَّن وجود أي نسبة من الأمراض أو مخالفتها المواصفات، يتم رفع إنتاج المزارع.

وأضاف رئيس اتحاد المنتجين أن الدول التي نصدر لها روسيا وأوروبا والدول العربية وفي الأساس الدول العربية وروسيا ون الصادرات بلغت 934 ألف طن وقربت على المليون طن، مطالبا المصدرين بعدم التنازل عن السعر وألا يكون هناك خلاف ومنافسة بين المصدرين وبعضهم لتخفيض السعر من أجل المنافسة، مشيرا إلى أنه لا بد أن تكون الأرض المزروعة متكودة وتخضع للإشراف الزراعي والممارسات الزراعية الجيدة وعدم وجود متبقيات مبيدات، والميل إلى المنتجات العضوية أن تكون البطاطس ذات جودة للحفاظ على جودة الإنتاجية والمنتج الذي يتم تصديره.