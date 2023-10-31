الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 33 تعديًا على الأراضى الزراعية فى البلينا بسوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إزالة الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، 33 تعديا على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية، وتكثيف الحملات؛ لمنع وإزالة التعديات عليها، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

إزالة 10 حالات مخالفات بناء

وأوضح حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه تم القيام بحملات مكثفة، أسفرت عن إزالة 10 حالات مخالفات بناء على الأراضي الزراعية بمساحة 12 قيراطا، وإزالة 6 حالات إزالة فورية لتعديات بقرى أولاد عليو، وبني حميل.

كما تمت إزالة 4 حالات بقرى الحلافي وبرخيل على مساحة أربعة قراريط، وإزالة فورية وردم قواعد خرسانية بقرية الساحل بحري على مساحة 2 قيراط مع مصادرة مواد البناء، وإزالة حالتي تعد بأساسات خرسانية على مساحة ثلاثة قراريط بقرية السمطا، وإزالة 10 حالات تعد خارج الحيز العمراني بمجلس قروي أولاد عليو وبرديس، ومنشأة برديس، وأبيدوس.

مدينة البلينا الأراضي الزراعية الساحل خرسانية ومنشأة برديس وأبيدوس

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