الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زميلته فى الشرقية للخميس المقبل

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة شاب متهم بـقتل زميلته في العمل والتخلص من جثتها في مصرف بعد سرقتها، للخميس المقبل، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف محمد سراج الدين ومحمد سامي بده ومايكل نعيم ميخائيل، وأمانة سر حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

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تعود أحداث القضية رقم 5347 لسنة 2023 جنايات مركز مشتول السوق، المقيدة برقم 1891 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم عبدالله م ع م ال، عامل، مقيم في قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق، إلى المحكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 14 أبريل الماضي، وبدائرة مركز مشتول السوق، قتل المجني عليها أمينة م م أ، 20 سنة، عمدا مع سبق الإصرار.

وتبين أن المتهم قد أقر بارتباطه بالمجني عليها ومطالبتها بالزواج منه، وخشية افتضاح أمره استدرجها لمسكنه، وطعنها عدة طعنات بسلاح أبيض (سكين) فأودى بحياتها، وسرق مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول، قبل أن يضع جثتها داخل جوال ويستعين بأحد أصدقائه بعدما أوهمه بأن الجوال بداخله بعض المخلفات الناتجة عن المنزل، ونقلا الجوال باستخدام مركبة توك توك وتخلصا منه بإلقائه في مياه ترعة على النحو المبين بالتحقيقات.

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