الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

"الصحة العالمية": النظام الصحى فى السودان وصل إلى نقطة الانهيار

السودان
السودان

حذر مسئول منظمة الصحة العالمية بالسودان، الدكتور نعمة سعيد عابد، من أن النظام الصحي في السودان قد وصل إلى نقطة الانهيار، مع انخفاض القدرات في مواجهة الاحتياجات المتزايدة بسبب تفشي الأمراض وسوء التغذية وارتفاع حالات الأمراض غير المعدية غير المعالجة (مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والأمراض المزمنة والفشل الكلوي)، وأشار عابد إلى أن الوصول إلى الرعاية الصحية لا يزال محدودًا، بسبب انعدام الأمن والنزوح ونقص الأدوية والإمدادات الطبية، مما يعرض ملايين السودانيين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة لأسباب يمكن الوقاية منها وعلاجها.

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وقال مسئول منظمة الصحة بالسودان، في مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء في جنيف، إن ما يصل إلى 70- 80% من المرافق الصحية لا تعمل فى بؤر النزاع الساخنة وفى المناطق التى لم تتأثر بشكل مباشر بالنزاع، فإن المرافق الصحية تكتظ بالمرضى فى الوقت الذى لم يحصل العاملون فى مجال الرعاية الصحية والذين يشكلون العمود الفقري للنظام الصحي فى السودان على رواتبهم منذ ما يقرب من سبعة أشهر.


ولفت ممثل منظمة الصحة إلى أن المنظمة تحققت حتى اليوم من 60 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية منذ بداية الصراع، مما أدى الى مقتل 34 شخصًا وإصابة 38 آخرين، مما أثر بشكل أكبر على توافر الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الصراع والنزوح الجماعي الذى أعقبه أدى إلى دفع السكان إلى حالة من سوء التغذية واسعة النطاق، حيث أصبحت حياة الأطفال على المحك.

تفشي الكوليرا

وقال عابد إنه تم الإعلان عن تفشي وباء الكوليرا في ثلاث ولايات في جميع أنحاء السودان، وهى القضارف والخرطوم وجنوب كردفان، كما تم الإبلاغ عن حالات مشتبه بها فى ولايتى الجزيرة وكسل، وحذر من أن التفشى يتوسع بسرعة بسبب الظروف المواتية المتمثلة في سوء المياه والصرف الصحي والنظافة والنزوح وضعف الخدمات الصحية، ونوه مسئول الصحة العالمية إلى أنه تم الإبلاغ عن ما مجموعه 1962 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا حتى الأسبوع الماضي، منها 30 حالة مؤكدة مختبريًا و72 حالة وفاة مرتبطة بها حتى 27 أكتوبر 2023، وحذر من أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 3.1 مليون شخص معرضون لخطر الإصابة بالكوليرا حتى نهاية ديسمبر 2023.

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وأضاف مسئول المنظمة الدولية أنه ووفقًا لأحدث التقديرات فإن حوالى 20.3 مليون شخص أو 40% من السكان يواجهون الجوع، بينما 6.3 مليون على بُعد خطوة واحدة من الجوع، مشيرًا إلى أن ما يصل إلى 4.6 مليون طفل وحوامل وأمهات مرضعات يعانون من سوء التغذية، كما يعاني 3.4 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، ويعانى 700 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم.
 

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