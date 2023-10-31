السعودية تقترب من تنظيم مونديال 2034 بالتزكية

أفسح الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، الطريق أمام نظيره السعودي لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 203.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مطلع الشهر الجاري كموعد نهائي لتقديم طلبات استضافة بطولة كأس العالم 2034.

وقال جيمس جونسون، رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، إن بلاده كانت تستطلع إمكانية التقدم بطلب لاستضافة مونديال 2034، ولكن الحكومة اختارت أن تتقدم بطلب لاستضافة مونديال السيدات 2026، وبطولة كأس العالم للأندية 2029.

وسبق أن أسند فيفا استضافة دول المغرب وإسبانيا والبرتغال لبطولة كأس العالم 2030، كما سيقام عدد من المباريات في ملاعب الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي ضمن الاحتفال بمرور 100 عام على النسخة الأولى من بطولة كأس العالم والتي استضافتها الأوروجواي.

وبانسحاب أستراليا، تعتبر السعودية الدولة الوحيدة المتقدمة لطلب لاستضافة البطولة.

وأعلنت السعودية في بيان رسمي تقدمها بطلب لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم"، مشيرًا إلى سيتم الكشف في وقت لاحق عن المزيد من التفاصيل حول ملف ترشّح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وأشار بيان اتحاد الكرة السعودي، إلى أن إعلانه عن نيّة الترشح وبعد أقل من 72 ساعة، حصل على تأييد أكثر من 70 اتحاد من مُختلف القارات، عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها عن دعم المملكة لاستضافة البطولة.

وأكد الاتحاد الدولي في البيان الذي نشره مطلع الشهر الجاري أن الكشف عن الدولة المستضيفة لمونديال 2034 سيتم الكشف عنها في اجتماع كونجرس الفيفا الذي سيقام في الربع الأخير من عام 2024.

واستضافت قطر النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم، والتي أقيمت في العام الماضي، وتوج بها المنتخب الأرجنتيني على حساب نظيره الفرنسي في المباراة النهائية للبطولة.