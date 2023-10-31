الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 56 حالة تعد ومخالفات بناء بـ3 مراكز في المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

إزالة 9 حالات تعد ببني مزار

وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ٩ حالات ازالة لتعديات على أراضى زراعية وبناء مخالف حيث شن عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار والمهندس ايهاب عبد القوى وشريف سمير ويسرى محمد عبد المجيد نواب رئيس المركز واحمد بهلول مدير الازالات بالمركز وقوات أمن مركز بنى مزار وعاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج حملة ازالة مكبرة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية كالاتى: ازالة كاملة لحالة تعدى على ارض زراعية على مساحه 3قراريط عباره عن سملات واعمدة خرسانية وازالة قواعد خرسانية على مساحة قيراط وتشميع منزل مخالف مساحتة ٢٤٠ متر لقيامه بعمل شدة خشبية لأعمدة بالدور الخامس علوي بشارع الحرية بدون ترخيص وإزالة ٦ حالات تعدى على ارض زراعية بالحسينية على مساحة ٤ قراريط ونصف وإيقاف حالة تعدى بالبناء المخالف على أرض خارج الحيز العمرانى بقرية الحسينية أبو دربالة على مساحة ٢٠٠ متر وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

مطاي تزيل 24 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية

وأوضح المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي بإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتورعبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز نفذت أزاله عدد ٢٤حاله تعدي بالبناء على إلارض الزراعيه في المهد بكل من: ازاله ٧ حالات تعدي بقطاع بردنوها و٧ حالات تعدي بقطاع منبال و١٠ حالات تعدي بقطاع ابوان باستخدام معدات الوحده المحليه وبحضور رؤساء القرى ومدير الازالات ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعية، وإزالة 23 حالة تعد على أملاك الدولة والزراعية بملوي.

وأكد اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أن اسامه سيبويه نائب رئيس المركز قام برصد وازالة عدد من حالات التعدى بالبناء المخالف بدون ترخيص والتعدى على املاك الدولة والاراضى الزراعية، وهى ( ازالة ١٨ حالة تعدى بالبناء المخالف على املاك الدولة بقرية دير ابوحنس ـ دير البرشا ـ البرشا بمساحة ١٣٠٠ متر، وازالة ٢ حالة تعدى على ارض زراعية بحى شرق وحى جنوب المدينة، كما تم ازالة فك ٢ شدة خشبية بحى شرق وجنوب المدينة) بحضور اشرف حسانين مساعد رئيس المركز ميدانيا ويوسف عبدالحميد رئيس قرية البرشا، ومحمود صفوت مسئول العمليات وفنيين تنظيم المركز والمدينة كما تمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروى إبشادات برئاسة اشرف سطوحى رئيس القرية، من إزالة حالة تعدى بالبناء بدون ترخيص بالدور الارضي بعرب قصر هور بمساحة ١٧٥ متر نى خالد بمساحة ١٧٥ متر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
المنيا إزالة 56 حالة تعدي أراضي أملاك الدولة والزراعية مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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