الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

«البحوث الإسلامية» يبحث مع كلية الدعوة الإسلامية خطط التعاون العلمي والدعوي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيَّاد، اجتماعًا مشتركًا مع كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة، بحضور  الدكتور محمد الجندي عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام وأساتذتها، ود. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، وذلك لبحث خطط التعاون العلمي والدعوي خلال المرحلة المقبلة.


وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن هذا التعاون يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب  شيخ الأزهر بأهمية التعاون المشترك بين قطاعات الأزهر العلمية والتعليمية لدعم جهود مؤسسة الأزهر على المستويين العلمي والدعوي، والاستفادة من الكوادر العلمية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في التعامل مع القضايا العلمية والمجتمعية المهمة.

 المرحلة الحالية وما تمر به من تحديات فكرية تحتاج إلى مثل هذه الجهود المشتركة

وأضاف الأمين العام أن المرحلة الحالية وما تمر به من تحديات فكرية تحتاج إلى مثل هذه الجهود المشتركة، بما ينعكس على تحقيق حالة الانضباط الفكري وإفراز حالة من الاستقرار والسلم المجتمعي، ومواجهة كل فهم خاطئ من شأنه أن يعكر صفو المجتمع ويسهم في زيادة السلوكيات السلبية به.
فيما أكد الدكتور محمد الجندي عميد كلية الدعوة بأن الكلية على أتم استعداد للتعاون العلمي المستمر مع مجمع البحوث الإسلامية باعتباره من أهم القطاعات العلمية بالأزهر الشريف، وله أدوار مهمة في تحقيق رسالة الأزهر على المستويين المحلي من خلال وعاظه في جميع محافظات الجمهورية، وعلى المستوى الدولي من خلال مبعوثي الأزهر إلى دول العالم.

د الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر

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