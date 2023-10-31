إبراهيم العرجاني: أرض سيناء ستظل مصرية ونرفض أي محاولة للمساس بها

قال رئيس اتحاد قبائل سيناء إبراهيم العرجاني، إننا نخوض مع الدولة معركة التنمية بعد أن انتصرنا في معركة الإرهاب، مؤكدا أن أرض سيناء ستظل مصرية ونرفض أي محاولة للمساس بها.

وأكد العرجاني، اصطفاف القوات المسلحة خلف القيادة السياسية وأجهزة الدولة.

وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، إلى مطار العريش في زيارة تفقدية لمشروعات التنمية بشمال سيناء.

وضم الوفد وزراء الإسكان والتنمية المحلية والصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم، بالإضافة إلى قيادات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة.