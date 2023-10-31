المدير الرياضي لبايرن ميونخ يكشف موقف تمديد عقد توماس مولر

كشف كريستوف فرويند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، عن موقف النادي من تمديد عقد توماس مولر، مهاجم الفريق.

ومن المقرر أن ينتهي عقد توماس مولر مع بايرن ميونخ بحلول 30 يونيو 2024، أي أنه بحلول 1 يناير المقبل سيكون بحقه التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة النادي البافاري.

وقال فرويند في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس: "أريد توضيح أنني في بايرن ميونخ منذ 8 أسابيع فقط، وتوماس مولر هنا منذ 10 أو 12 عامًا".

وشارك توماس مولر في 10 مباريات بقميص بايرن ميونخ منذ بداية الموسم الجاري، وسجل هدفًا وصنع 5 لزملائه، بواقع عدد دقائق 281 دقيقة.

وأضاف: "إنه جزء منهم من الفريق، وسنخوض معه محادثات خلال الأسبوع المقبل، ولكن الأمر يعتمد على خطط مولر المستقبلية".

وبدأ توماس مولر مسيرته ضمن صفوف شباب نادي تي إس في باول الألماني، وانتقل منه لشباب بايرن ميونخ في صيف عام 2000، ثم صعد لفريق تحت 17 عامًا بالنادي في صيف 2004، ثم إلى فريق تحت 19 عامًا في صيف 2006، وانضم لفريق الرديف في صيف 2008 قبل أن يصعد للفريق الأول في صيف 2009.

ولعب مولر 676 مباراة بقميص الفريق الأول لبايرن ميونخ وسجل 236 هدفًا وصنع 261 لزملائه في الفريق، بالإضافة إلى 88 مباراة مع فريقي الرديف وتحت 19 عامًا، وسجل 42 هدفًا وصنع 5.

ومثل توماس مولر المنتخب الألماني في مختلف مراحله العمرية بداية من فريق تحت 16 وتحت 19 عامًا مرورًا بمنتخبي تحت 20، وتحت 21 عامًا، قبل أن يمثل المنتخب الأول للمرة الأولى في 3 مارس 2010، وكانت أولى مبارياته ودية ضد منتخب الأرجنتين وخسرتها ألمانيا بهدف دون رد.

ومنذ ذلك الحين، لعب توماس مولر 125 مباراة بقميص المنتخب الألماني، وسجل 45 هدفًا وصنع 40.