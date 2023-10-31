الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يبحث تعميم تجربة ضبط منظومة الإعلانات بالمراكز والمدن

محافظ قنا
محافظ قنا

بحث اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فكرة تكرار التجربة الناجحة الخاصة بضبط تراخيص الإعلانات بشوارع وميادين مدينة قنا وتعميمها على مستوى مراكز المحافظة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عُقِدَ صباح اليوم بحضور حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، وأعضاء اللجنة العليا للإعلانات.

وشدَّدَ محافظ قنا خلال الاجتماع على ضرورة مراجعة كافة تراخيص الإعلانات في الشوارع والميادين بمراكز المحافظة لضبط عملية التراخيص والقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات؛ التي بدورها تشوه المنظر الجمالي والحضاري للمدن. كما أشار إلى أن تنسيق وتنظيم شكل الإعلانات يساهم في تحسين الرؤية البصرية للمواطن المتلقي للرسالة الإعلانية.

وأكد الداودي على أهمية تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لها لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.

منظومة الإعلانات قنا محافظة بعد نجاحها في العاصمه محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا

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