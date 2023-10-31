الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هانى سويلم: دعوة العراق للاستفادة من إمكانيات المركز القومى لبحوث المياه

الوزير خلال اللقاء
الوزير خلال اللقاء

 

 

إلتقى الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري عون ذياب عبد الله وزير الموارد المائية بالجمهورية العراقية.وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات.
وأشار لتشابه التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر والعراق، وهو ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه، مؤكدا على أهمية مواصلة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى عام ٢٠٢٠، ومواصلة الزيارات الميدانية المتبادلة لتحقيق المزيد من تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال المياه، والاعتماد على التكنولوجيا فى إدارة المياه، وتأهيل الترع بإستخدام المواد الصديقة للبيئة.


وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب العراقى للانضمام لمبادرة AWARe التى أطلقتها مصر فى مؤتمر المناخ الماضى.
كما دعا الجانب العراقى للاستفادة من إمكانيات "المركز القومى لبحوث المياه" وما يمتلكه من إمكانيات بحثية متميزة ستسهم فى تطوير عملية إدارة المياه بالعراق.

هانى سويلم: تشابه التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر وتونس

txt

سويلم: الاستمرار فى تحسين عملية إدارة الموارد المائية وزيادة الاعتماد على البحث العلمى

 

 

التغيرات المناخية تمثل تحديا كبيرا لقطاع المياه بالعراق


وأشار الوزير العراقى لما تمثله التغيرات المناخية من تحد كبير لقطاع المياه بالعراق، مشيرا لرغبة العراق فى التوسع فى اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى على غرار ما تقوم به مصر حاليا، معربا عن إعجابه بمشروع محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعى التى قام بزيارتها بالأمس، ورغبة بلاده فى تنفيذ محطة مشابهة بالعراق بالتعاون مع مصر. 

 

وكان قد أشار الدكتور سويلم  قام مصر بدعوة الجانب التونسى ايضا  للاستفادة من إمكانيات "المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية"، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة.
من جانبه أشار الوزير التونسى لما تواجهه تونس من تحديات عديدة نتيجة ندرة المياه الناتجة عن التغيرات المناخية، مشيرا لتوجه بلاده للتوسع فى الاعتماد على التحلية لإستخدامات مياه الشرب، ورغبة الجانب التونسى فى التوسع فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى على غرار ما تقوم به مصر حاليا من تنفيذ مشروعات كبرى فى هذا المجال.
 

هاني سويلم التغيرات المناخية المركز القومي لبحوث المياه مصر والعراق وزير الموارد المائية والرى

مواد متعلقة

هانى سويلم: مصر تبذل مجهودات ضخمة ومتواصلة على كل الأصعدة

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

طائرات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة جديدة فى مخيم الشاطئ بقطاع غزة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

مخطط إسرائيلى يضع "وجهات بديلة" لتهجير الفلسطينيين بعد فشل "سيناريو مصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا