الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هانى سويلم: تشابه التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر وتونس

هاني سويلم
هاني سويلم

على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، التقى الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عبدالمنعم بلعاتى وزير الزراعة والموارد المائية والمصايد بالجمهورية التونسية.
وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين فى كل المجالات.
وأشار إلى تشابه التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر وتونس، خاصة تحديات التغيرات المناخية وما ينتج عنها من موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وما ينتج عنها من زيادة الاستخدامات المائية، والتى توثر على مصر وعدد كبير من الدول العربية والإفريقية، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون لتحسين عملية إدارة المياه. 
وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لنظيره التونسي لزيارة المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، للتعرف على الإمكانيات البحثية المتميزة التى يمتلكها المركز من خلال المعاهد البحثية الـ١٢ التابعة له بتخصصاتها المختلفة، والنظر فى استفادة الجانب التونسى من هذه الإمكانيات المتميزة فى خدمة ملف المياه بتونس. 
كما أكد سيادته على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى عام ٢٠١٥.
وأشار الدكتور سويلم إلى قيام مصر بطرح مبادرة AWARe خلال مؤتمر المناخ الماضى، معربًا عن أمله في مشاركة تونس في هذه المبادرة الهامة التي تهدف لدعم الدول خاصة الدول الإفريقية والنامية في التكيف مع تغير المناخ، كما دعا سيادته الجانب التونسى للاستفادة من إمكانيات "المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية"، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة.

 

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تونس تواجه تحديات عديدة نتيجة ندرة المياه 


من جانبه، أشار الوزير التونسى لما تواجهه تونس من تحديات عديدة نتيجة ندرة المياه الناتجة عن التغيرات المناخية، لافتًا إلى توجه بلاده للتوسع فى الاعتماد على التحلية لاستخدامات مياه الشرب، ورغبة الجانب التونسى فى التوسع فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى على غرار ما تقوم به مصر حاليًا من تنفيذ مشروعات كبرى فى هذا المجال.
وتوجه السيد بلعاتى بالدعوة للدكتور سويلم للمشاركة فى "منتدى المتوسط" المزمع عقده فى تونس فى شهر فبراير ٢٠٢٤ للتحضير للمنتدى العالمى العاشر للمياه، والمقرر عقده فى إندونيسيا فى شهر مايو ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أهمية الخروج من منتدى المتوسط برؤية موحدة لعرضها خلال المنتدى العالمى العاشر للمياه.

هاني سويلم مصر وتونس قطاع المياه وزير الزراعة درجات الحرارة

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