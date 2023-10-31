قائد الجيش الثانى الميدانى: قاتلنا الإرهاب الأسود حتى طهرنا سيناء منه

قال اللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني، إنه خلال العشر سنوات الماضية، قاتل رجال الجيش الإرهاب الأسود حتى قضينا عليه وطهرنا أرض سيناء منه.

وأضاف ربيع خلال مؤتمر تدشين خطة تنمية وتعمير سيناء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن القوات المسلحة لا تدخر جهدا لتنفيذ أي مهام توكل إليها لحماية أمن مصر القومي.

ووجه قائد الجيش الثاني الميداني الشكر لكل من ساهم في دحر الإرهاب في سيناء من رجال القوات المسلحة والشرطة وشيوخ ومواطني سيناء.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء مشروعات التنمية بشمال سيناء، وكان في استقباله قيادات القوات المسلحة ومشايخ قبائل سيناء.