الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جمع القبائل لدعم القوات المسلحة.. إبراهيم العرجاني أحد رجال سيناء البواسل (بروفايل)

إبراهيم العرجاني
إبراهيم العرجاني

يترأس رجل الأعمال وأحد أبناء محافظة شمال سيناء، إبراهيم العرجاني تحالف قبائل سيناء، الذي دعم الجيش المصري في حربه ضد الإرهاب.

وُلد "العرجاني" في منطقة الشيخ زويد عام 1971 وحصل على درجة دبلوم تجارة، ويمتلك شركات نقل خاصة ومراكز خيرية.

العرجاني: المرحلة المقبلة ستكون شاملة بعد التخلص من الإرهاب الأسود

وأكد “العرجاني” أن سيناء تشهد تنمية شاملة بعد بناء طرق ومحطات كهرباء وتأسيس شركات لأبنائها، موضحا أن أسر الشهداء هم أول من استفادوا من هذه التنمية الشاملة في سيناء.

ويعد “العرجاني” أحد رجال سيناء البواسل الذين لعبوا دورًا كبيرًا في جمع القبائل لدعم القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب.

نخوض مع الدولة معركة التنمية بعد أن انتصرنا على الإرهاب

والتقى “العرجاني” الدكتور مصطفى مدبولي اليوم في زيارته لأهالي شمال سيناء بالكتيبة ١٠١ بحضور قيادات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة، ولفيف من ممثلي المجتمع المصري من أحزاب وإعلاميين وفنانين ورؤساء نقابات والمراسلين الأجانب.

وأكد رئيس اتحاد قبائل سيناء أنّ أرض سيناء ستظل مصرية ونرفض أي محاولة للمساس بها، مؤكدًا اصطفاف أهالي سيناء خلف القيادة السياسية وأجهزة الدولة، قائلاً: "نخوض مع الدولة معركة التنمية بعد أن انتصرنا في معركة الإرهاب".

محافظة شمال سيناء إبراهيم جمعة العرجانى قبائل سيناء الجيش الإرهاب

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