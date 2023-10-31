أرض الفيروز.. كيف أصبحت الشبكات والمرافق في محافظة شمال سيناء؟

وجهت الدولة جهودها طوال 10 سنوات مضت لتنمية شبه جزيرة سيناء، بدأتها بتطوير المرافق وخدمات البنية الأساسية ومد الشبكات، لأهميتها الاستراتيجية ولتعويض أهلها عن سنوات من الاحتياج.

أهم الخدمات التي جرى تطويرها في شبه جزيرة سيناء

استعرض التقرير أهم الخدمات التي تطورت في المحافظة كالآتي:

نسبة تغطية مياه الشرب الإجمالية تصل لـ87.8% بالمحافظة عام 2021-2022.

أطول الطرق المرصوفة بمحافظة شبنه جزيرة سيناء لعام 2019/2020، كان 7.2 ألف كم، بجانب الإجمالي كمية الكهرباء المستخدمة للصناعة في عام 2021، وصلت 814.4 مليون كيلو وات في الساعة.

بالنسبة للكباري التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق، فقد وصل عددها في سيناء إلى 39 كوبري.

عدد المشتركين في الهاتف الثابت بالمحافظة عام 2021 وصل 52.3 ألف مشترك.

أما توسعات الصرف الصحي، فهناك 120 مليون جنيه تكلفة تنفيذ توسعات صرف صحي شمال سيناء ومحطة معالجة العريش لتوصيل خدمة الصرف الصحي لـ 150 ألف مستفيد.