سوناك يقيل أحد كبار أعضاء حزب المحافظين لدعوته إلى وقف إطلاق النار فى غزة

أقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أحد كبار أعضاء حزب المحافظين من منصبه الحكومي كمساعد وزاري، بسبب دعوته إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك بعد أن دعا بول بريستو، السكرتير البرلماني الخاص في وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، إلى وقف إطلاق نار "دائم" في غزة في رسالة إلى سوناك، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقال بريستو إن ذلك "سينقذ الأرواح ويسمح بمواصلة وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".

غير أن الرد من رئيس الوزراء البريطاني جاء سريعًا، إذ أقال بريستو أحد كبار أعضاء حزب المحافظين لانتهاكه ما وُصف بـ"المسئولية الجماعية"، مع مواصلة إصرار سوناك على أن لإسرائيل الحق في القيام بعمل عسكري ضد حماس.



وقال متحدث باسم داونينج ستريت: "لقد طُلب من بول بريستو ترك منصبه في الحكومة بعد تعليقات لا تتفق مع مبادئ المسئولية الجماعية".

في سياق منفصل، وصل الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا إلى كينيا في زيارة دولة تستغرق أربعة أيام، وهي أول زيارة له إلى دولة من دول الكومنولث كملك، مما يؤكد التزامه تجاه منظمة كانت مركزية لقوة بريطانيا وهيبتها العالمية منذ الحرب العالمية الثانية.

وذكرت صحيفة "ستار" الكينية أنه تم تكريم الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا، اليوم الثلاثاء، بإطلاق 21 طلقة تحية في مقر الرئاسة الكينية.

وهبط الملك والملكة في مطار جومو كينياتا الدولي، وكان في استقبالهما رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكيني موساليا مودافادي والمفوض السامي البريطاني لدى كينيا نيل ويجان.



وخلال الزيارة، سيعترف تشارلز "بالجوانب المؤلمة" للتاريخ المشترك لبلاده مع كينيا، التي تحتفل بالذكرى الستين لاستقلالها عن المملكة المتحدة هذا العام.

وتتمتع الدولتان بعلاقة وثيقة منذ الاستقلال، على الرغم من الصراع المطول ضد الحكم الاستعماري، والذي يُعرف أحيانًا باسم تمرد ماو ماو، والذي لقي فيه الآلاف من الكينيين مصرعهم.