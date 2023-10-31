الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 3 سنوات غيابيًا لكهربائى لحيازته عملات أثرية بمطار برج العرب

ارشيفيه
ارشيفيه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية،  برئاسة المستشار جمال البغدادي، رئيس المحكمة، بمعاقبة كهربائي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات غيابيا وتغريمه مبلغا ماليا قدره مليون جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بإخفاء عملات أثرية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سامح عبدالوهاب السيد والمستشار إيهاب سلامة شاهين والمستشار محمد أحمد علم الدين.

ترجع أحداث القضية، المقيدة برقم 8019 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث الآثار بمطار برج العرب يفيد بضبط المتهم حال حيازته عملات أثرية.

وكشفت التحقيقات عن أنه حال إنهاء إجراءات وصول الركاب بمطار برج العرب وفحص الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود أجسام غريبة بكثافات مختلفة بإحدى حقائب المتهم "ح.م.ا" كهربائي، وقد أسفر التفتيش عن العثور على عدد 44 عملة معدنية فضية ونحاسية، وبعرض تلك العملات على الإدارة العامة للوحدات الأثرية بمطار برج العرب، لتحديد عما إذا كانت أثرية من عدمه، ثبت بمحضر معاينة الوحدة الأثرية أن عدد 44 عملة معدنية يوجد منها 11 عملة معدنية أثرية، عدد 7 قطع معدنية مختلفة الأشكال والأحجام (قطعة ترجع للعصر الإسلامي، قطعة للعصر المملوكي، قطعتان للعصر العثماني، 3 قطع للعصر الروماني اليوناني)، وجميع هذه القطع تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117، وأن عدد 4 قطع معدنية الأشكال قطعة منها لعصر السلطان حسين كامل سلطان مصر، وقطعة لعصر الملك فؤاد وقطعة لملك الحجاز وقطعة لملحقاتها للملك عبدالعزيز، وهذه القطع تخضع للقانون رقم 114 الخاص بحظر وتصدير الممتلكات الثقافية بين الدول بطرق غير شرعية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت حكمها على المتهم في جلستها المنعقدة.

السجن المشدد لكهربائي عملات أثرية برج العرب بمطار محكمة جنايات جنايات الإسكندرية

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