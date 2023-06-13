الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب عملات أثرية

مدير عام المواني
مدير عام المواني الجوية

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، من إحباط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية بالخلاف لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، وطبعاً للقرار الجمهوري رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣. وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على رحلة طيران الخطوط الجوية التركية القادمة من إسطنبول، اشتبه رئيس الوردية في الراكب "ش.ا.ش" مصري الجنسية، وعند سؤاله عما إذا كان يحمل أشياء تستحق عنها رسوم جمركية، أجاب بالنفي. وعند تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، تبيّن وجود أشياء ذات كثافة عالية، وبعد عرضها على مدير إدارة الجمارك، قام بتشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب، وتبيّن وجود عدد ٤ عملات أثرية، وبتفتيشه ذاتياً، لم يتم العثور على أي شيء.

وبالعرض علي لجنة الآثار بالمطار أفادت باثرية العملات وخضوعهم لقانون حماية الآثار حيث قرر مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٣. 

IMG-20230613-WA0027
IMG-20230613-WA0027
الخطوط الجوية التركية المنافذ الجمركية جمارك مطار برج العرب حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ رئيس مصلحة الجمارك محضر ضبط جمركي

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

سقوط شاب في بريمة شركة الزيوت والصابون بالغربية

القنصل الروسى بالغردقة: دفن الشاب "ضحية القرش" فى روسيا

توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق

ضبط أختام لحوم مزورة إوزالة تعديات.. جهود مديريات الزراعة في أسبوع

حقيقة ضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟