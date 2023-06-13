جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب عملات أثرية

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، من إحباط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية بالخلاف لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، وطبعاً للقرار الجمهوري رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣. وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على رحلة طيران الخطوط الجوية التركية القادمة من إسطنبول، اشتبه رئيس الوردية في الراكب "ش.ا.ش" مصري الجنسية، وعند سؤاله عما إذا كان يحمل أشياء تستحق عنها رسوم جمركية، أجاب بالنفي. وعند تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، تبيّن وجود أشياء ذات كثافة عالية، وبعد عرضها على مدير إدارة الجمارك، قام بتشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب، وتبيّن وجود عدد ٤ عملات أثرية، وبتفتيشه ذاتياً، لم يتم العثور على أي شيء.

وبالعرض علي لجنة الآثار بالمطار أفادت باثرية العملات وخضوعهم لقانون حماية الآثار حيث قرر مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٣.