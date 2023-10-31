ما هو تحالف قبائل سيناء الذى دعم الدولة في حربها لتطهير أرض الفيروز من الإرهاب؟

تأكيدًا على أهمية هذه البقعة المصرية المباركة من العالم، وعلى مساندة أهل أرض الفيروزللدولة وجيشها،دشن مواطنو سيناء ما يعرف باتحاد قبائل سيناء، ذلك الاتحاد الذي من شأنه التكاتف مع الدولة يد بيد لمحاربة الإرهاب وتحقيق التنمية.

بالفعل أثمر دعم هذا التحالف للدولة وأجهزتها فى تطهير أرض الفيروز بالكامل من الإرهاب، ليس ذلك فقط بل شهدت سيناء طفرة في التنمية والتعمير بما تستحقه تلك الأرض المصرية التي باركتها جميع الأديان السماوية.

“قبائل سيناء” عبارة عن تحالف 30 قبيلة من قبائل المحافظة،تشكل عام2016، ويضم كبار شيوخ وقادة قبائل وشبابها المؤثرين.

الاتحاد يهدف إلى التعاون مع الدولة وكافة أجهزتها لتحسين الأمن ودحض الإرهاب ودعم القوات المسلحة.

استطاع بالفعل اتحاد قبائل سيناء معاونة أجهزة الدولة الأمنية خلال العديد من العمليات التي تصدت فيها الدولة للإرهاب في توفير المعلومات عن الإرهابين، إبان اندساسهم وسط أهالي المحافظة.

وساهم أعضاء هذا التحالف في دعم جهود قوات إنفاذ القانون في مواجهة التهريب والتسلل عبر الحدود، وكذلك التهريب من خلال الأنفاق على حدود مصر الشرقية.

نتيجة لمعرفة أعضاء الاتحاد الكاملة بتفاصيل أنحاء المحافظة، استطاعوا تحديد الكثير من العناصر المتطرفة في كل ربع بالقبائل السيناوية، ثم إبلاغ الجهات المعنية عنها.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل شكل شباب الاتحاد مجموعتين لجمع المعلومات عن العناصر المتطرفة ومخابئهم السرية، وسبق وأن أبلغ أعضائها عن الأنفاق غير الشرعية مع قطاع غزة لدخول العناصر المسلحة لسيناء.

كذلك يقوم أفراد تحالف قبائل سيناء من التأكد التام من تورط أية عناصر في دعم العناصر المتطرفة سواء كان هذا التورط بالسلاح أو الدعم اللوجستي أومن خلال الترويج لأفكارهم أو إيوائهم أو توفير الطعام لهم، ثم والتنسيق مع الجهات الأمنية للإبلاغ عنهم.

تأتى هذه الأعمال إلى جانب الجهود العظيمة التي يقدمها أبناء سيناء بالعديد من الأعمال البطولية التي قدم خلالها عشرات الشهداء من أبنائها، إلى جانب أشقائهم من القوات المسلحة والشرطة من أجل الدفاع عن أرض الفيروز، وهو ما جعل قبائل سيناء بمثابة حُراس البوابة الشرقية للدولة المصرية.