هويدا مصطفى: «القاهرة الإخبارية» ولدت عملاقة ومؤثرة وتخطت قنوات عالمية

قالت د. هويدا مصطفى أستاذ الإعلام إن قناة القاهرة الإخبارية أصبحت كيانا مهما للغاية ومنبرا إعلاميا مستنيرا خصوصًا أنها تهتم بالشأن الداخلي والخارجي، معربة عن فخرها بما تقوم به القناة القاهرة في نقل الأحداث الراهنة، فقد استطاعت أن تقدم تغطيات حية ومباشرة للأحداث الإقليمية والمحلية والدولية بفضل شبكة من المراسلين الذين يتميزون بالحرفية والمهنية.

وأضافت أن قناة القاهرة الإخبارية توافرت لها كل الإمكانات المالية والفنية والكادر البشرى المؤهل بالإضافة إلى حرية تداول المعلومات وسرعة التغطية الدقيقة للأحداث ما جعلها تتخطى عدد من القنوات الإخبارية في المنطقة العربية التي لها باع كبير في نقل الاحداث، كما وصلت للعالمية بعد أن نقلت عنها العديد من القنوات الدولية عدد من التقارير الخاصة بالأحداث الراهنة.



وتقدمت هويدا مصطفى بالتهنئة للكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع أخبار الشركة المتحدة والعاملين بقناة القاهرة الإخبارية على مرور عام منذ انطلاق القناة بهذا الشكل المميز وسعيهم الدائم والدؤوب على تقديم تغطية متميزة ومختلفة للأحداث لحظة بلحظة،مؤكدة أن القناة ولدت كبيرة ومؤثرة ما جعلها تترك بصمة لدي الجمهور المصري والعربي بل العالمي.

قناة القاهرة الإخبارية

تحتفل قناة القاهرة الإخبارية بمرور عام على انطلاقها، فقد استطاعت منذ تدشينها تغطية الشأن الإقليمي والعالمي بالكامل من خلال منظور مصرى بحت خلال شبكة مراسلين ومذيعيين محترفين في نقل الأحداث.

و تعد القاهرة الإخبارية أول قناة إخبارية إقليمية مصرية وتأتى ضمن قطاع الأخبار الذى أعلنت الشركة المتحدة عن تأسيسه ويضم ثلاث قنوات أخرى ويرأس القنوات الإخبارية الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى.