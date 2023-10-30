الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"عاصمة الخبر".. حكاية 3 أشهر من التحدى قبل عام من النجاح الباهر لـ"القاهرة الإخبارية"

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

تحتفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأطقم قطاع الأخبار بالشركة غدًا الثلاثاء 31 أكتوبر بالذكرى السنوية الأولى لميلاد قناة القاهرة الإخبارية التي ولدت عملاقة في عالم الفضائيات الإخبارية التي انتقلت خلال فترة وجيزة من نطاق المنطقة الإقليمية إلى النطاق العالمي وأصبحت مصدرا للمعلومات في كثير من الأزمات التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية، وكان آخرها العدوان على قطاع غزة، حيث سطرت القناة لوحة من الجهد والعطاء انفردت خلاله بالكثير من المعلومات.

العام الأول لقناة القاهرة الإخبارية 

كانت البداية مع 3 أشهر فقط قبل شهر أكتوبر من العام الماضي؛ حيث أسندت المهمة رسميا لإطلاق القناة بإشراف الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، وكانت أمامه مهلة 3 أشهر فقط لإنشاء قناة إخبارية ضخمة وهو ما كان دربا من دروب الخيال، حيث أن الفترة المعتادة لا تقل عن عام وبفضل عدد كبير من الشباب المصري وشباب الهندسة الإذاعية المصرية تم تنفيذ المطلوب وتم تطويع الإمكانيات المصرية للخروج بأفضل صورة بأقل التكاليف بعد أن تحولت ساحة القناة إلى ما يشبه خلية العمل التي تعمل على مدار الـ24 ساعة في كل الأقسام والمجالات.

وجاء التجهيز لإطلاق القناة من خلال اللوجستيات والديكورات والأجهزة وغيرها من الأعمال بالتزامن مع اختيار الأطقم الماهرة من مذيعين ومراسلين وفنيين وإعداد ومخرجين وكل الأفراد اللازمة للخروج بهذا الكيان العملاق خلال فترة وجيزة للغاية وبالفعل في السابعة من مساء 31 أكتوبر عام 2022، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية لتنطلق مقدمة القناة ذات الطابع المصري والتي انطلقت بأطقمها لتصبح واحدة من أهم القنوات الإقليمية الإخبارية في وقت قليل للغاية.

العام الأول لقناة القاهرة الإخبارية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية قطاع غزة

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