كتلة الحوار تستعد لتنظيم مؤتمر جماهيرى وتجهيز مساعدات لأهالى غزة

عقد مجلس أمناء كتلة الحوار اجتماعًا لمناقشة العديد من الملفات المطروحة على جدول الأعمال.

وخلال الاجتماع وافق مجلس أمناء كتلة الحوار على تدشين مؤتمر صحفي لإعلان البرنامج الرئاسي المقترح من كتلة الحوار، والذي يقدم أطروحات مختلفة في جميع الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما قرر مجلس الأمناء بضرورة لقاء مرشحي رئاسة الجمهورية، لمعرفة رؤيتهم وبرامجهم المختلفة.

وأكد الدكتور باسل عادل، رئيس مجلس الأمناء، أن الكتلة بصدد تنظيم مؤتمر جماهيري لدعم غزة، موضحًا أن الكتلة تجهز شاحنات لتقديم الدعم للأشقاء في غزة.

واستطرد عادل: خلال الفترة المقبلة ستتم زيارة عدد من المحافظات ولقاء قيادات شعبية للحشد حول حزب الحوار، وفتح عدد من المقرات في محافظات وجه بحري وقبلي.

كتلة الحوار تطالب رئيس الوزراء بإعفاء الطلاب الفلسطينيين من الرسوم الدراسية

وأرسلت كتلة الحوار، برئاسة د. باسل عادل، خطابًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير التعليم، الدكتور رضا حجازي، وأيمن عاشور، وزير التعليم العالي، ناشدت خلاله إعفاء الطلاب الفلسطينيين من الرسوم الدراسية.

وتضمن الخطاب أن الدور الذي تقوم به مصر، رئيسًا وحكومة وجيشًا وشعبًا، في دعم ومساندة صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية في مواجهة آلة الحرب الدموية الإسرائيلية، سواء على الأرض بإمداده بالمساعدات عبر معبر رفح أو إعلاميًا في نشر وفضح جرائم الاحتلال للداخل أو خارجيًا ودبلوماسيًا في العالم كله، والذي تجلى في صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري لإطلاق النار- لأمر يستحق كل ثناء وتقدير، فمصر العظيمة بكل مكوناتها تقف مع الحق والعدل والحرية والكرامة والسلام والأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ عقود، ولذلك فإننا في كتلة الحوار نطلب من سيادتكم إصدار قرار بإعفاء الطلاب الفلسطينيين في المدارس والجامعات المصرية الحكومية والخاصة من المصروفات الدراسية لهذا العام مراعاة للظرف القاسي الذي يمر به الأشقاء.