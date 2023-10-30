كتلة الحوار تطالب رئيس الوزراء بإعفاء الطلاب الفلسطينيين من الرسوم الدراسية

أرسلت كتلة الحوار، برئاسة د. باسل عادل، خطابا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير التعليم الدكتور رضا حجازي، وأيمن عاشور وزير التعليم العالي، ناشدت خلاله إعفاء الطلاب الفلسطينيين من الرسوم الدراسية.

وتضمن الخطاب أن الدور الذي تقوم به مصر، رئيسا وحكومة وجيشا وشعبا، في دعم ومساندة صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية في مواجهة آلة الحرب الدموية الإسرائيلية، سواء على الأرض بإمداده بالمساعدات عبر معبر رفح أو إعلاميا في نشر وفضح جرائم الاحتلال للداخل أو خارجيا ودبلوماسيا في العالم كله والذي تجلى في صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري لإطلاق النار- لأمر يستحق كل ثناء وتقدير، فمصر العظيمة بكل مكوناتها تقف مع الحق والعدل والحرية والكرامة والسلام والأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ عقود، ولذلك فإننا في كتلة الحوار نطلب من سيادتكم إصدار قرار بإعفاء الطلاب الفلسطينيين في المدارس والجامعات المصرية الحكومية والخاصة من المصروفات الدراسية لهذا العام مراعاة للظرف القاسي الذي يمر به الأشقاء.

التنسيق بين الجانبين المصرى والفلسطينى لتقوية شبكات المحمول على معبر رفح

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعمل حاليا بالتنسيق مع شركات خدمات الاتصالات لتقوية بث شبكات الاتصالات بالقرب من معبر رفح.

وقال النائب أحمد بدوي، فى تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم: إنه يتم حاليا التنسيق على أرض الواقع بين الجانبين الفلسطينى والمصري لمراجعة حالة البنية التحية لشبكات المحمول والتليفون الأرضى بالقرب من معبر رفح.

وأكد أن هناك جهودا حثيثة تتم الآن على أرض الواقع لمتابعة الموقف عن كثب لاستعادة شبكات المحمول عملها بالقرب من معبر رفح.

وتابع: "لو استدعى الأمر سيتم تحريك سيارات متنقلة تشمل محطات تقوية لتغطية مسافات كبيرة من معبر رفح".

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه يتم حاليا تقوية المحطات بالقرب من معبر رفح، مبينا أن مصر تبذل دورا كبيرا لدعم أهالينا فى قطاع غزة.

وأضاف النائب أحمد بدوى أن هذا يأتي في إطار الجهود المصرية لتقديم خدمات المحمول والإنترنت بعموم رفح، ولراغبي استخدام هذه الشبكات.